《運氣好的日子》李星民到底是計程車司機還是演員！為救女兒助柳演錫逃亡卻命在旦夕！（EP.5 – 6）

[有雷] 《運氣好的日子》看得讓人冷汗直流，尤其在第六集的最後Ending實在太驚悚！李星民為了救回被柳演錫綁架的女兒，只好配合他的偷渡計畫，警方與李姃垠也不斷追捕著柳演錫，在偷渡船漸漸駛來的瞬間，李星民卻也得知令他衝擊的事實……

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司機吳澤（李星民飾）雖然已來到派出所，但接到金赫洙（柳演錫飾）用女兒勝美手機打來的電話，威脅吳澤必須讓他今晚偷渡成功，否則勝美就死路一條。吳澤與太太確認後發現女兒的確失聯，太太也正報警協尋，吳澤則是偷偷逃離派出所，必須去尋找金赫洙，並繼續載他到木浦搭船。心碎的母親（李姃垠飾）發現吳澤有異，也跟了上去，但在中途被吳澤甩掉。



金赫洙窩藏在一個員警家中，甚至殺害了家中的老母親，員警到達之後，金赫洙甚至狠心將員警也殺害，金赫洙要求吳澤換上警察制服，開著警車載他回去拿行李前往木浦，方便躲避警方的追緝。一路上最令吳澤困惑的，就是「為什麼是勝美？」金赫洙才娓娓道來，原來在學生會長允浩的告別式上，金赫洙認識了勝美，勝美臉上含著淚水，仍然來到金赫洙身旁送上面紙。



金赫洙很好奇勝美身上的天使氣息，於是刻意接近她，甚至成為她的男朋友。不過金赫洙查覺到勝美漸漸開始提防他，甚至找允浩的朋友去調查他，金赫洙把勝美約到坡州，綁架她甚至殘忍切下了她的手指，才能解鎖她的手機。吳澤也是因為勝美才被金赫洙挑選上的司機，這一切都在金赫洙的計畫內，他想看到像勝美這樣善良的女孩，父母是否也同樣善良？



勝美媽媽與警方合作，發現金赫洙從小沒有父親，跟外婆一起長大，於是到醫院去問了外婆，她也給了一個坡州地點，但勝美並不在那裡。吳澤則是刻意用手機打開擴音，讓警方聽見自己跟金赫洙的一問一答對話，得知了他要在木浦上船的地點，警方以及允浩的媽媽比吳澤更快抵達木浦，等著逮捕他。吳澤的計畫被金赫洙識破，但為了勝美，吳澤只好再幫他找其他的船隻，他詢問車行以前是木浦黑道出身的梁司機，得知另一業者。



吳澤穿著警察制服，到偷渡業者那裡立即被一棒打暈，業者甚至威脅要殺掉他，沒想到吳澤突然眼神改變，把金赫洙威脅他的台詞說了出來，說自己有精神疾病，就算被警察抓了也只不過坐牢10年，出獄之後會找他們的家人報仇…想不到連黑道都被吳澤唬住了，趕緊幫他安排一艘船偷渡。



吳澤載金赫洙來到港口，也看見遠遠駛來的船隻，他要求馬上知道勝美的下落，沒想到金赫洙竟說「勝美一路從首爾跟來了」，接著從行李箱中拿出一個黑色塑膠袋，那是勝美的頭顱……吳澤應該也沒想過，金赫洙剛上車給他看的那一隻手指頭，竟是自己女兒的手指！吳澤仰天大喊，自己竟然還是晚了一步，金赫洙更是直接刺殺吳澤後將他推入海中…允浩媽媽也趕來，但她看著金赫洙的臉卻認不出來！難道這位殺人犯從頭到尾都盜用醫生身分？！



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