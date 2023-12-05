防彈少年團餘下4成員入伍通告：Jimin、柾國同天入伍，RM、V各自根據相應程式入伍

今日（5日），BIGHIT MUSIC發佈了防彈少年團剩下的4名成員的入伍通告。

根據通告顯示，JIMIN和田柾將於同一天入伍，RM和V也選擇了同天入伍，等全員履行完國防任務之後將在2025年以完整體回歸。



以下為BIGHIT MUSIC通告：

大家好，這裡是BIGHIT MUSIC。感謝始終對防彈少年團予以厚愛的各位粉絲。 以下是RM、Jimin、V、柾國的入伍相關後續公告。

為履行兵役義務，RM、Jimin、V、柾國將作為陸軍現役兵入伍。 由於RM、V將各自根據相應程式入伍，Jimin、柾國則預計一同入伍，因此進入新兵訓練營當天，並沒有另行舉辦的官方活動。

新兵訓練營的入營儀式是供多數官兵與家人一同參與的場合。 為了預防因現場混亂造成安全事故，希望各位粉絲不要前往現場。 請大家在心中溫暖地為RM、Jimin、V、柾國送行，並予以鼓勵。

此外，敬請注意不要因擅自使用藝人IP的各類旅遊及套餐商品而遭受損失。 我司將針對擅自使用藝人IP的商業行為採取相應措施。

同時，希望大家繼續給予RM、Jimin、V、柾國支持和喜愛，直至他們履行完兵役義務健康回歸。 我司也將不斷努力，為藝人提供支持。

謝謝。

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