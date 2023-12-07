女團去部隊慰問演出也要小心！女歌手被襲胸：多人圍著我，他們是有計畫的

女藝人公開軍隊慰問演出途中發生的事情，令民眾十分震驚。

綜藝節目《暢玩姐姐》播出了李智慧、Narsha（前Brown Eyed Girls成員）、草娥（前AOA成員）、Ivy、米娜（Mina）等女藝人逛夜店的內容。 姐姐去完夜店之後一起去脊骨湯店吃宵夜，眾人聊起了活動期間發生的故事，其中Mina公開的事情最勁爆。

Mina因是2002年日韓世界盃的「Miss Worldcup」而走入大眾視線，之後憑藉多首歌曲成為性感女歌手代表之一，也是當時的「軍統領」。 米娜表示：「每次去部隊慰問演出，他們都會尖叫歡呼，真的很喜歡。 有一次在部隊舉辦了一次握手會，按照先後順序選了幾個人來，但突然有幾十個人衝上了舞台，把我圍在中間，有一個人從後方揉捏我的胸。 之後憲兵隊和經紀人都跑了過來，我看對方年紀不大，就懇求他們從寬處理，其實這不是某個人的個人行為，是一群人有計劃為之，還蠻嚴重的。 」眾人聽完之後忍不住吐槽「這就是犯罪啊」。



女歌手和女偶像團去部隊慰問演出一直都是韓國歌壇的傳統，大熱劇《太陽的後裔》中也曾拍攝過相關的場景，女團演出時台下的官兵反應極度熱烈。



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