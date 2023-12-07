BTS防彈少年團V公開申請特殊任務部隊的原因：想要闖闖看，請大家相信我

防彈少年團剩下的幾位成員即將在本月之內入伍，而得知V申請了特殊任務部隊之後，引發了許多粉絲的擔憂。

早前就有韓媒爆料稱，有恐高症的V申請了SDT，入伍後就要挑戰體力、耐力極限，令關心他的粉絲很不安。 就在前兩日的入伍前直播中，V解釋了這樣做的原因。

V表示：「我要去的地方已經被媒體報導出來了，有很多ARMY非常擔心，老實說我也是想要闖闖看，這是我的目標，大家不要那麼擔心啦，雖然是說要闖闖看，但該躲的時候還是會躲的，所以我會健康平安地回來。 高空索降確實有點可怕，那也沒關係，請大家相信我。 」即將入伍的V對未來一年多的軍隊生活也滿是憧憬，透露戰友之中有不少人比自己年紀小，他會和眾人好好相處，努力向大家學習，表達了積極向上的態度。 最後V又不忘安撫粉絲，再三承諾會健康平安地服役歸來。



제가 가는 곳이 이게 기사가 낫더라고요 정말 아미분들이 되게 많이 걱정 하셨는데 솔직히 저는 한번 부딪히고 싶어서 가는 거니까 그리고 저의 목표도 있다 보니까 걱정 크게 하지 말아주셨으면 좋겠고 저도! 저도 부딪히지만 사릴 땐 사릴 줄 압니다! 그니까 건강하게 안 다치게 하고 오겠습니다… pic.twitter.com/lRuFjlg9Od — 안달.mp4 (@v1230mp4) December 5, 2023

태형이 가면 잘지낼거같대

자기보다 어린 친구들 많을건데 걔네들하고 이야기나누면서 새로움도 얻고 좋은 경험이 될거같대 ...

우리긍정태태짱 pic.twitter.com/dp74iyHAfK — (@apple1230g) December 5, 2023

粉絲和網友們聽了V的解釋之後，留言稱：「太帥了，一定要平安健康地回來啊」、「有自己的想法和目標，還讓我們不要擔心，真的太暖了」、「希望他的戰友們不要因為他是藝人就捉弄他」、「他是個心智堅定的人，一定會很快就適應部隊生活的」等。



얼굴 봐....

50초만 20초만 하는데 개다급해짐

안돼 보낼수없어 pic.twitter.com/HPfp0sOJKb — 안달.mp4 (@v1230mp4) December 5, 2023

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