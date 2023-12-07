車銀優&宋江被指演技「配不上」臉！看劇真的只看顏值嗎

最近車銀優的《犬系戀人》和宋江的《與惡魔有約》正在熱播。

如果稍微注意一下這兩部劇，你會發現這兩部戲裡挑大樑的男主角幾乎都是以顏值說話，韓媒每次報導時多站在兩人顏值的角度。



車銀優主演的《犬系戀人》已經播到了第8部，最高收視率僅為2.8%，最低收視率一度跌到1.7%。 而宋江主演的《與惡魔有約》已經播出了4集，最高收視率和最低收視率為分別為4.5%和3.4%，遠不如同檔劇《烈女朴氏契約結婚傳》。

最近有韓國專欄記者就點評了車銀優和宋江的演技，直接點出兩人演技配不上臉。 雖然身為男主角的兩人不是電視劇收視率低迷的唯一原因，卻一定是決定性原因之一。 《犬系戀人》和《與惡魔有約》從劇本、導演再到劇情發展也被觀眾多次吐槽，但更讓人關注的則是車銀優和宋江，這兩位劇中的男主角。



無論是車銀優還是宋江，兩人都是韓劇圈難得一見的大帥哥，往往只是站在那裡就足以賺足大眾的目光，如果只是電視劇中的配角，這樣的存在是錦上添花，但若是挑大樑的男主，僅憑藉帥氣根本撐不起整部劇。 兩人已不是剛出道的新人，前幾年開始就擔任男一號，但每次有新劇開播都逃不過觀眾們對他演技倆的批判，明明都是不同的角色，無論是悲傷、氣憤、興奮還是愛慕，情感起伏再跌宕，依舊幾乎都是同一個表情，總有一種一切盡在不言中的感覺。 雖然這表演不算面癱，但多少有些千篇一律了。 比起看字幕的外國觀眾來說，韓國本土觀眾還注重他倆的台詞處理、語音語調等，可詬病的地方就更多了。 慶幸的是兩人長得足夠帥。



綜觀整個影視劇圈，職業生涯長的人往往靠演技取勝，哪怕不那麼帥，不那麼美，身材比例沒那麼完美，但當演技能撐起來時，沒人會關注他們不那麼頂尖的顏值和不完美的身材了，不然劇迷之間也不會出現「整容式演技」這個詞了，往往是演技讓演員看起來更生動，也讓觀眾對演員的臉多了一層濾鏡。



對於車銀優和宋江的演技，韓國網友們也有話說，他們留言稱：「要想繼續當演員的話，一定要磨練演技，這樣才能是演員壽命變長，外貌總有一天會老的」、「車銀優表情太尷尬了，宋江則是發音問題，聽不清楚台詞」、「 他倆絲乎都對演技沒什麼野心，只要肯努力的話演技肯定會有長進，我願意再等等看」、「真的，求你倆不要再拍戲了，先去系統學習一下表演吧」、「其實這兩部劇中他倆已經進步不少了，但是還需要再磨練，因為顏值，我願意多看他們的劇，求你們一定要好好練習啊，確實還有很多不足」、「 不不不，羅曼史的話還是顏值最重要」、「比起演員，他倆更像明星」、「有這張臉，哪怕沒有演技也不怕沒戲拍吧」、「看過南宮珉、李炳憲這類演員的演技之後，再看他倆，只會笑出聲」、「因為有我這種為了看臉才去看劇的人存在，才會一直有劇組用他倆」等。

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