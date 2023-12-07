女团去部队慰问演出也要小心！女歌手被袭胸：多人围著我，他们是有计画的

女艺人公开军队慰问演出途中发生的事情，令民众十分震惊。

综艺节目《畅玩姐姐》播出了李智慧、Narsha（前Brown Eyed Girls成员）、草娥（前AOA成员）、Ivy、米娜（Mina）等女艺人逛夜店的内容。 姐姐去完夜店之后一起去脊骨汤店吃宵夜，众人聊起了活动期间发生的故事，其中Mina公开的事情最劲爆。

Mina因是2002年日韩世界杯的「Miss Worldcup」而走入大众视线，之后凭藉多首歌曲成为性感女歌手代表之一，也是当时的「军统领」。 米娜表示：「每次去部队慰问演出，他们都会尖叫欢呼，真的很喜欢。 有一次在部队举办了一次握手会，按照先后顺序选了几个人来，但突然有几十个人冲上了舞台，把我围在中间，有一个人从后方揉捏我的胸。 之后宪兵队和经纪人都跑了过来，我看对方年纪不大，就恳求他们从宽处理，其实这不是某个人的个人行为，是一群人有计划为之，还蛮严重的。 」众人听完之后忍不住吐槽「这就是犯罪啊」。



女歌手和女偶像团去部队慰问演出一直都是韩国歌坛的传统，大热剧《太阳的后裔》中也曾拍摄过相关的场景，女团演出时台下的官兵反应极度热烈。



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