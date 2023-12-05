《無人島的DIVA》「願望以意想不到的方式及時間點實現」！朴恩斌與蔡鍾協一家迎向新人生！（EP.11 –12完）

[有雷] 《無人島的DIVA》上週日以自身最高收視率紀錄完美收尾，讓觀眾們終於能放心地與朴恩斌及蔡鍾協一起笑了起來。蔡鍾協一家人因冒用他人身份必須接受司法調查，甚至與家暴父對質。尹蘭珠母親臨終前交付了關鍵秘密，而朴恩斌也終於站上夢想的舞台。

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尹蘭珠（金孝珍飾）捲入合約股權糾紛，木河（朴恩斌飾）非但沒有與她切割，在記者會上更是力挺偶像蘭珠，表達對嘴演唱是出於自己的意思。蘭珠媽媽病情惡化，原以為她是因老人癡呆而精神錯亂，總認為自己才是尹蘭珠，其實是因為她原本也懷抱歌手夢，尹蘭珠是原本媽媽想用的藝名，不過因懷孕而停止了夢想，把這個名字給了女兒，讓她代替自己完成夢想。



蘭珠媽媽臨終前曾給了一把鑰匙，沒想到是病床旁抽屜裡藏有一張海外銷售證明，尹蘭珠曾在日本銷售了14萬張唱片，卻沒有被李代表認列，事實上早已超過2千萬張的銷量，蘭珠找上了李代表（金柱憲飾）理論，沒想到竟是蘭珠母親親手銷毀又隱藏了這個證據！原來媽媽希望她繼續擔任歌手，單純地站上舞台表演，而不要成為公司負責人。



基浩（蔡鍾協飾）一家人因為盜用他人身份而受到檢調調查，這段時間基浩也刻意與木河保持距離，擔心影響她的出道，不過木河還是時常出現在他們身邊，也提醒著基浩，自己的情感經過了15年也沒有改變。當基浩一家人全部被認定為不起訴，木河也與他們一同慶祝。加上被虎頭蜂螫到後發生車禍的大雄，昏迷了四個月終於奇蹟甦醒，更指證基浩父親的惡行。



基浩父親被憤怒沖昏了頭，帶著刀子在大街上暗算正要買蛋糕回家慶祝的新爸爸李旭，打算讓基浩母親無法改嫁，采浩（車學沇飾）趕緊通知家人，但李旭仍未脫離險境，基浩的親生父親卻在家中自行了斷生命。李旭在大家溫情喊話下終於醒來，也趕緊以本名與基浩媽媽登記結婚，成為真正的一家人，采浩與基浩兄弟終於能夠改姓李。



木河終於正式出道，回到了她與尹蘭珠初次相遇的地方體育館，心中湧起許多回憶，還記得她奮力發送綠色氣球為尹蘭珠應援，當她站上舞台的那一刻，台下滿滿的觀眾揮舞著象徵海洋的藍色氣球，讓她熱淚盈眶，她也終於從小舞台站上大舞台，成為成功的歌手，基浩始終在螢幕後守護著她。基浩沒說出口的用心，每週到首爾車站，當兵成為海軍前往更多無人島，長期參加淨灘活動持續10年以上，木河知道這一切不是偶然，兩人的再相遇命運中的必然。願望總是以意想不到的方式，在你不知道的時間點實現了。



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