ASTRO已故成員文彬遺物竟被當「觀光商品」，遭粉絲強烈抗議！所屬社火速撤回計劃
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ASTRO已故成員文彬遺物竟被當「觀光商品」，遭粉絲強烈抗議！所屬社火速撤回計劃

明星   2023年12月4日   星期一17:58   Sani  

（封面圖源：FB@offclASTRO）

ASTRO所屬社Fantagio近日宣佈將文彬悼念空間遷移到另一個寺廟，不僅距離首爾更遠，而且計劃展出文彬生前珍惜的物品，令粉絲質疑利用故人打造觀光景點，在網上發起抗議猛攻。

ASTRO成員文彬今年4月19日突然離世，頭七結束後Fantagio在京畿道國清寺安置「月之空間」以便粉絲探訪悼念，當時說的是「長期開放」，不料前幾日突然出現變動。

Fantagio在11月23日宣佈將月之空間遷移到另一所寺廟「禪雲寺」，原因是冬季氣溫驟降導致Aloha安全堪憂，希望在新地點永久安置文彬牌位，以提供更長久的回憶空間。 因此國清寺月之空間將於11月29日關閉，12月2日起在禪雲寺重新開放。

問題在於，Fantagio提到將在禪雲寺「展出文彬生前珍惜的物品，以代替便利貼、信件和蠟燭」，且各國旅客只要在寺廟住宿皆可「與文彬的回憶一同度過」，令粉絲感到傻眼。

有網友PO文稱展示物品包括文彬的眼鏡、皮夾、棒球夾克、書信、牛仔褲、運動鞋等等，但佛教並非文彬信仰、禪雲寺所在地也不是文彬故鄉，認為Fantagio只是在經營與藝人毫無關聯的「佛教體驗館」。

亦有粉絲翻出文彬生前通過聊天app傳送的文字，認為他已明確表達希望將偶像身份和「25歲的文彬」分離開，認為Fantagio此舉無異於褻瀆故人意願。
（圖源：FB@offclASTRO）

12月3日，粉絲開始在X（前Twitter）發聲明要求停止展出行為。 粉絲指出，禪雲寺位於山中，距離首爾車程遙遠超過4小時;Fantagio今年9月曾與禪雲寺簽署合作協約，質疑此番變動是借發展Kpop文化產業之名義，將文彬的生活變成向所有遊客開放的「觀光商品」。

聲明強調：「26歲青年文彬不是動物園的動物，也不是博物館的展品。 請讓他珍惜的物品回到家人的懷抱... 彬兒一生過著被所有人註視的生活，請允許他獲得平靜的休息。 」

3日下午，Fantagio宣佈禪雲寺月之空間將於當日晚8點關閉，同時對網絡流言做出澄清，強調公司與禪雲寺之間絕無協約或金錢往來、寺廟食宿皆為免費，只是希望為有需求的Aloha提供臨時下榻地點。 Fantagio亦表示禪雲寺月之空間是職員們花費數日時間精心佈置，希望大家不要誤解職員們對文彬的心意。

不過Fantagio對展示故人遺物一事未作出解釋，依舊未能平息部分粉絲的憤怒之情。

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