ASTRO已故成員文彬遺物竟被當「觀光商品」，遭粉絲強烈抗議！所屬社火速撤回計劃

ASTRO所屬社Fantagio近日宣佈將文彬悼念空間遷移到另一個寺廟，不僅距離首爾更遠，而且計劃展出文彬生前珍惜的物品，令粉絲質疑利用故人打造觀光景點，在網上發起抗議猛攻。

ASTRO成員文彬今年4月19日突然離世，頭七結束後Fantagio在京畿道國清寺安置「月之空間」以便粉絲探訪悼念，當時說的是「長期開放」，不料前幾日突然出現變動。



Fantagio在11月23日宣佈將月之空間遷移到另一所寺廟「禪雲寺」，原因是冬季氣溫驟降導致Aloha安全堪憂，希望在新地點永久安置文彬牌位，以提供更長久的回憶空間。 因此國清寺月之空間將於11月29日關閉，12月2日起在禪雲寺重新開放。



달의공간을 가서 찍은 사장은 10장남짓

찍는 셔터소리마저도 참 미안했다

그 마저도 볼때마다 상기되는것같아 삭제하고 다시 저장하기를 반복하고 있다



빈아 충분히 잘했어, 무너지고 아픈시간이 또다시찾아온다해도 이겨냈던 순간들, 행복했던 순간들을 떠올려보자



우리, 봄에 선운사에서 또 만나 pic.twitter.com/n7TFQjyh5F — 나의달 (@moonbin_dal) November 27, 2023

問題在於，Fantagio提到將在禪雲寺「展出文彬生前珍惜的物品，以代替便利貼、信件和蠟燭」，且各國旅客只要在寺廟住宿皆可「與文彬的回憶一同度過」，令粉絲感到傻眼。

有網友PO文稱展示物品包括文彬的眼鏡、皮夾、棒球夾克、書信、牛仔褲、運動鞋等等，但佛教並非文彬信仰、禪雲寺所在地也不是文彬故鄉，認為Fantagio只是在經營與藝人毫無關聯的「佛教體驗館」。

亦有粉絲翻出文彬生前通過聊天app傳送的文字，認為他已明確表達希望將偶像身份和「25歲的文彬」分離開，認為Fantagio此舉無異於褻瀆故人意願。



12月3日，粉絲開始在X（前Twitter）發聲明要求停止展出行為。 粉絲指出，禪雲寺位於山中，距離首爾車程遙遠超過4小時;Fantagio今年9月曾與禪雲寺簽署合作協約，質疑此番變動是借發展Kpop文化產業之名義，將文彬的生活變成向所有遊客開放的「觀光商品」。

聲明強調：「26歲青年文彬不是動物園的動物，也不是博物館的展品。 請讓他珍惜的物品回到家人的懷抱... 彬兒一生過著被所有人註視的生活，請允許他獲得平靜的休息。 」



hi everyone, please rt this.



what fantagio is doing is so hurtful to those who love him, and they’re so disgusting to use moonbin’s name even after his passing. his name and memory should not be used to make money.



we do not want this.#판타지오_보이콧#판타지오_명확히_해명해 pic.twitter.com/QZg31BToDB — moonbin loops (@moonbinclips) December 2, 2023

3日下午，Fantagio宣佈禪雲寺月之空間將於當日晚8點關閉，同時對網絡流言做出澄清，強調公司與禪雲寺之間絕無協約或金錢往來、寺廟食宿皆為免費，只是希望為有需求的Aloha提供臨時下榻地點。 Fantagio亦表示禪雲寺月之空間是職員們花費數日時間精心佈置，希望大家不要誤解職員們對文彬的心意。

不過Fantagio對展示故人遺物一事未作出解釋，依舊未能平息部分粉絲的憤怒之情。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞