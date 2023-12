ASTRO已故成員文彬遺物竟被當「觀光商品」，遭粉絲強烈抗議！所屬社火速撤回計劃

ASTRO所屬社Fantagio近日宣佈將文彬悼念空間遷移到另一個寺廟,不僅距離首爾更遠,而且計劃展出文彬生前珍惜的物品,令粉絲質疑利用故人打造觀光景點,在網上發起抗議猛攻。

ASTRO成員文彬今年4月19日突然離世,頭七結束後Fantagio在京畿道國清寺安置「月之空間」以便粉絲探訪悼念,當時說的是「長期開放」,不料前幾日突然出現變動。



Fantagio在11月23日宣佈將月之空間遷移到另一所寺廟「禪雲寺」,原因是冬季氣溫驟降導致Aloha安全堪憂,希望在新地點永久安置文彬牌位,以提供更長久的回憶空間。 因此國清寺月之空間將於11月29日關閉,12月2日起在禪雲寺重新開放。



問題在於,Fantagio提到將在禪雲寺「展出文彬生前珍惜的物品,以代替便利貼、信件和蠟燭」,且各國旅客只要在寺廟住宿皆可「與文彬的回憶一同度過」,令粉絲感到傻眼。

有網友PO文稱展示物品包括文彬的眼鏡、皮夾、棒球夾克、書信、牛仔褲、運動鞋等等,但佛教並非文彬信仰、禪雲寺所在地也不是文彬故鄉,認為Fantagio只是在經營與藝人毫無關聯的「佛教體驗館」。

亦有粉絲翻出文彬生前通過聊天app傳送的文字,認為他已明確表達希望將偶像身份和「25歲的文彬」分離開,認為Fantagio此舉無異於褻瀆故人意願。



12月3日,粉絲開始在X(前Twitter)發聲明要求停止展出行為。 粉絲指出,禪雲寺位於山中,距離首爾車程遙遠超過4小時;Fantagio今年9月曾與禪雲寺簽署合作協約,質疑此番變動是借發展Kpop文化產業之名義,將文彬的生活變成向所有遊客開放的「觀光商品」。

聲明強調:「26歲青年文彬不是動物園的動物,也不是博物館的展品。 請讓他珍惜的物品回到家人的懷抱... 彬兒一生過著被所有人註視的生活,請允許他獲得平靜的休息。 」



