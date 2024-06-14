「豪門姐弟」歸來了！宋慧喬&車銀優重聚合照、優雅貴氣超養眼，網驚呼：「女王與王世子！」

去年宋慧喬和ASTRO車銀優出席品牌活動的合照被眾多網友譽為「豪門姐弟」「奇幻愛情小說封面」，時隔一年兩位顏值神仙再次同框合照，令人不禁驚呼好像女王姐姐與王世子弟弟！

宋慧喬和車銀優同為某珠寶品牌大使，去年曾共同參加在法國巴黎舉辦的宣傳活動，當時這組照片已成為很多人心中的經典，認為網路小說封面如果有真人版應該就是這樣：







本月10日兩人再次飛往意大利共同參加品牌年度發表鑒賞會，各自通過IG分享最新動態。 車銀優的造型以黑色和白色為主，活動LOOK和休閒LOOK都貴氣十足：











宋慧喬則是紅色和白色主題，每一張照片都美到眩暈：











最新公開的合照中，一襲紅色長裙的宋慧喬和一身黑西裝的車銀優站在一起，比去年略顯清淡的畫風更多一份熾烈濃重，再次令網友讚歎不已：「宋慧喬好像古典名畫」「車銀優比例也太讚」「看著車銀優突然升起愛國之情」「拜託以王室姐弟的設定拍部劇吧」「請拍攝假想君主製的劇，女王姐姐和王子弟弟」。



쇼메 차은우 송혜교 이거라고요 이거라고 … pic.twitter.com/SND3iBrO4F — (@dear__kyo) June 12, 2024

此外，宋慧喬憑校園暴力復仇劇《黑暗榮耀》展現出有重量感的演技獲得一致好評，目前正在拍攝新電影《黑修女們》，是為2015年姜棟元主演《黑祭司們》的續篇。 車銀優主演的電視劇《美好世界》不久前剛剛劇終。

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