ASTRO已故成员文彬遗物竟被当「观光商品」，遭粉丝强烈抗议！所属社火速撤回计划
广告

ASTRO已故成员文彬遗物竟被当「观光商品」，遭粉丝强烈抗议！所属社火速撤回计划

明星   2023年12月4日   星期一17:58   Sani  

（封面图源：FB@offclASTRO）

ASTRO所属社Fantagio近日宣布将文彬悼念空间迁移到另一个寺庙，不仅距离首尔更远，而且计划展出文彬生前珍惜的物品，令粉丝质疑利用故人打造观光景点，在网上发起抗议猛攻。

ASTRO成员文彬今年4月19日突然离世，头七结束后Fantagio在京畿道国清寺安置「月之空间」以便粉丝探访悼念，当时说的是「长期开放」，不料前几日突然出现变动。

Fantagio在11月23日宣布将月之空间迁移到另一所寺庙「禅云寺」，原因是冬季气温骤降导致Aloha安全堪忧，希望在新地点永久安置文彬牌位，以提供更长久的回忆空间。 因此国清寺月之空间将於11月29日关闭，12月2日起在禅云寺重新开放。

问题在於，Fantagio提到将在禅云寺「展出文彬生前珍惜的物品，以代替便利贴、信件和蜡烛」，且各国旅客只要在寺庙住宿皆可「与文彬的回忆一同度过」，令粉丝感到傻眼。

有网友PO文称展示物品包括文彬的眼镜、皮夹、棒球夹克、书信、牛仔裤、运动鞋等等，但佛教并非文彬信仰、禅云寺所在地也不是文彬故乡，认为Fantagio只是在经营与艺人毫无关联的「佛教体验馆」。

亦有粉丝翻出文彬生前通过聊天app传送的文字，认为他已明确表达希望将偶像身份和「25岁的文彬」分离开，认为Fantagio此举无异於亵渎故人意愿。
（图源：FB@offclASTRO）

12月3日，粉丝开始在X（前Twitter）发声明要求停止展出行为。 粉丝指出，禅云寺位於山中，距离首尔车程遥远超过4小时;Fantagio今年9月曾与禅云寺签署合作协约，质疑此番变动是借发展Kpop文化产业之名义，将文彬的生活变成向所有游客开放的「观光商品」。

声明强调：「26岁青年文彬不是动物园的动物，也不是博物馆的展品。 请让他珍惜的物品回到家人的怀抱... 彬儿一生过著被所有人注视的生活，请允许他获得平静的休息。 」

3日下午，Fantagio宣布禅云寺月之空间将於当日晚8点关闭，同时对网络流言做出澄清，强调公司与禅云寺之间绝无协约或金钱往来、寺庙食宿皆为免费，只是希望为有需求的Aloha提供临时下榻地点。 Fantagio亦表示禅云寺月之空间是职员们花费数日时间精心布置，希望大家不要误解职员们对文彬的心意。

不过Fantagio对展示故人遗物一事未作出解释，依旧未能平息部分粉丝的愤怒之情。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » ASTRO已故成员文彬遗物竟被当「观光商品」，遭粉丝强烈抗议！所属社火速撤回计划
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手