ASTRO已故成员文彬遗物竟被当「观光商品」，遭粉丝强烈抗议！所属社火速撤回计划

ASTRO所属社Fantagio近日宣布将文彬悼念空间迁移到另一个寺庙,不仅距离首尔更远,而且计划展出文彬生前珍惜的物品,令粉丝质疑利用故人打造观光景点,在网上发起抗议猛攻。

ASTRO成员文彬今年4月19日突然离世,头七结束后Fantagio在京畿道国清寺安置「月之空间」以便粉丝探访悼念,当时说的是「长期开放」,不料前几日突然出现变动。



Fantagio在11月23日宣布将月之空间迁移到另一所寺庙「禅云寺」,原因是冬季气温骤降导致Aloha安全堪忧,希望在新地点永久安置文彬牌位,以提供更长久的回忆空间。 因此国清寺月之空间将於11月29日关闭,12月2日起在禅云寺重新开放。



问题在於,Fantagio提到将在禅云寺「展出文彬生前珍惜的物品,以代替便利贴、信件和蜡烛」,且各国旅客只要在寺庙住宿皆可「与文彬的回忆一同度过」,令粉丝感到傻眼。

有网友PO文称展示物品包括文彬的眼镜、皮夹、棒球夹克、书信、牛仔裤、运动鞋等等,但佛教并非文彬信仰、禅云寺所在地也不是文彬故乡,认为Fantagio只是在经营与艺人毫无关联的「佛教体验馆」。

亦有粉丝翻出文彬生前通过聊天app传送的文字,认为他已明确表达希望将偶像身份和「25岁的文彬」分离开,认为Fantagio此举无异於亵渎故人意愿。



12月3日,粉丝开始在X(前Twitter)发声明要求停止展出行为。 粉丝指出,禅云寺位於山中,距离首尔车程遥远超过4小时;Fantagio今年9月曾与禅云寺签署合作协约,质疑此番变动是借发展Kpop文化产业之名义,将文彬的生活变成向所有游客开放的「观光商品」。

声明强调:「26岁青年文彬不是动物园的动物,也不是博物馆的展品。 请让他珍惜的物品回到家人的怀抱... 彬儿一生过著被所有人注视的生活,请允许他获得平静的休息。 」



hi everyone, please rt this.



what fantagio is doing is so hurtful to those who love him, and they’re so disgusting to use moonbin’s name even after his passing. his name and memory should not be used to make money.



we do not want this.#판타지오_보이콧#판타지오_명확히_해명해 pic.twitter.com/QZg31BToDB