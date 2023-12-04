安恩真來到《You Quiz》大跳「Super Shy」展舞姿：拍完《戀人》後變得超愛草莓跟麝香葡萄！

12月3日tvN公開了《You Quiz》節目的預告影片，將邀請到剛剛結束電視劇《戀人》的安恩真，而她在節目中也侃侃而談，對於《戀人》拍攝期間誕生了11組CP感到相當自豪。

剛結束了MBC的話題之作《戀人》，安恩真也在睽違3年後再度參加節目《You Quiz》的錄影，安恩真雖然是演員但是綜藝感十足，被問到拍完

《戀人》作品之後有什麼差異呢？安恩真表示「狂買草莓及麝香葡萄，還狂倒上希臘式優格」，到底是為什麼呢？



一開始在《戀人》劇本閱讀的時候，安恩真提到自己印象非常深刻，狂問自己「我今天怎麼會演成這樣？」看到眼前的南宮珉前輩更顯得慌亂。說著說著安恩真還公開自己對於南宮珉的「攻略必勝法」相當有心得，她到底以哪一種方法與南宮珉相處呢？讓觀眾們相當好奇。



接下來為了支持安恩真，演員南宮珉也即將出演本節目。南宮珉從《戀人》的幕後花絮就不斷稱讚安恩真的出色表現，對於後輩的讚美從來不吝嗇。並且他們也提到了在拍攝《戀人》的時間非常長，而期間內也因此誕生了許多真正的情侶。安恩真說應該有11組CP誕生！並且感到相當自豪，並且還將在節目中公開告訴大家，她如何識破秘密戀愛中的情侶。



私底下也愛追星的安恩真，在節目中提到她最近很喜歡New Jeans中的成員Hanni，而且Hanni還曾盯著她看了5秒，接著安恩真還跳起了New Jeans相當有人氣的歌曲「Super Shy」，展現她的另一面魅力。本集的《You Quiz》將於12月6日晚間播出。



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