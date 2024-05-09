《劉Quiz》車銀優談到ASTRO文彬片段滿滿洋蔥！經常想：「我這樣吃飯也沒關係嗎？真的有資格睡覺嗎？」

節目的這一段讓人忍不住鼻酸想哭，網友也很擔心車銀優的心理狀態，紛紛為他加油，也希望公司可以多多關心成員們。

tvN 人氣訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》在昨天播出了專訪車銀優的內容，由於車銀優提到了同團ASTRO的成員文彬，那抑制自己情緒的模樣讓大家看了非常心疼。

車銀優說：「其實去年有點...」想說的話到嘴邊又停了好一陣子「去年對我個人來說是非常辛苦的一年」隊友文彬在花樣的25歲變成星星離開人世，像家人一樣的成員及朋友突然離開人世，對他的打擊相當大。



車銀優：「這次專輯我寫了歌詞，心裡有太多想說的話，所以每天都是在工作之餘，寫寫歌詞再試著錄音，在彬的立場上...」在車銀優難以繼續說下去時，主持人劉在錫接話表示：「我在節目上也見過文彬幾次，唉，真的是一位很帥氣的人。現在想起來也是...」表達了遺憾之情。



車銀優表示人們真的很容易遺忘，但每到悲傷時刻，每到這樣的日子來臨，能夠讓人們有意義的記起彬的方法有什麼呢？所以他想著文彬寫出了〈WHERE AM I〉，他提到是大哭著寫著歌詞，至今仍無法唱那首歌，罪責感真的太重了，車銀優：「我吃飯的時候也在想，我像這樣吃飯也沒關係嗎？睡覺的時候也在想，我真的有資格睡覺嗎？」、「（文彬）會經常出現在夢中，有時候是在健身房，有時是在錄音室，每次都不一樣。」

▼〈WHERE AM I〉MV：



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