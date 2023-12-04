輪到信源了！PENTAGON信源本月21日將以替代役入伍
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輪到信源了！PENTAGON信源本月21日將以替代役入伍

KPOP   2023年12月4日   星期一13:00   草莓  

（封面圖源：TVDaily）

CUBE娛樂今（4）公告旗下PENTAGON成員信源即將在本月入伍。

信源將在21日起履行兵役，從當天開始便無活動，由於是服替代役，公司在公告內還請求外界不要打擾他的替代役服務。
（圖源：TVDaily）

完整聲明如下：

「您好，這裡是CUBE娛樂。首先向喜愛與珍惜PENTAGON的UNIVERSE們（粉絲名）表達感謝。在此說明PENTAGON信源的軍隊服役行程。」

「信源將在12月21日起履行兵役，服役起便無其他正式活動，特此公告。由於是服替代役，為了使其順利結束，請勿訪視工作地點，只用心意送行和打氣。」

「直到PENTAGON信源順利完成兵役健康回歸那天為止，請大家繼續支持和喜愛，我司亦會在信源在這段期間不吝惜支援。感謝。」

PENTAGON這兩個月接連面臨成員Yeo One、閆桉、Yuto、Kino、禹奭與洪碩結束合約，不過‎成員信誓旦旦PENTAGON不會解散‎。而信源是繼珍虎、Hui與洪碩後第四名入伍的成員，PENTAGON要全員結束軍白期還有很長一段時間得等。

▼信源當時也追隨隊友Kino po出「PENTAGON NAVER DIES ♥」
（圖源：IG@goprofashional截圖）

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