【韓網熱帖】金牌編劇金銀淑的作品中最多人念念不忘的是這部！

說起韓劇圈的金牌編劇，不得不提金銀淑。

除了前段時間話題度居高不下的《黑暗榮耀》，她也創作出了不少膾炙人口的大熱韓劇！比如《秘密花園》、《紳士的品格》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》、《TKE KING ：永遠的君主》等。 最近theqoo上有網友指出在金銀淑編劇的諸多作品中，最讓人念念不忘的一部是《繼承者們》，從而引發了廣大網友的討論。



這部劇集合了李敏鎬、朴信惠、金智媛、金宇彬、鄭秀晶（Krystal）、姜敏赫、姜河那、朴炯植等青春明星，不僅有高中生們的純愛故事，還融合了財閥豪門的情節，雖然故事幼稚，台詞肉麻，但是並不妨礙這部劇成為不少觀眾心中的最愛。

而喜歡這部劇的觀眾們中，偏愛崔英道（金宇彬 飾）、李寶娜（鄭秀晶 飾）和劉Rachel（金智媛 飾）的人想必也很多吧。



韓國網友評論：

1. 如果重播的話，收視率應該和當初差不多

2. 我太愛燦榮和寶娜這對CP了

3. 我是崔英道派

4. 這是韓國版的《緋聞女孩》

5. 我最喜歡第1、2集的夏天背景

6. 我是邊罵邊看，經常翻出來複習

7. 真的每次看的時候都會感嘆「怎麼會有這種劇啊」，等記憶模糊的時候都會翻出來再看一遍

8. 我愛死崔英道了

9. 崔英道的爸爸已經失去了名字，只記得是「英道的爸爸」

10. 當初我是因為太討厭女主才沒看完，她廢話太多了，還矯情

11. 這劇是所有演員都很受歡迎

12. 難道沒人喜歡姜河那嗎

13. 我妹妹的下飯劇，還有一部是《PINOCCHIO》，反覆看

14. 好愛繼兄妹那條線

15. 平時很少重複看劇，但這劇我已經看了3遍了，是金銀淑作品中最棒的一部

16. 瘋了，好久沒看這劇了，今天打開來看，李敏鎬真的帥爆了

17. 明明知道這劇很肉麻，但每次在youtube上刷到片段都忍不住停下來看

18. 我現在就在看，比較喜歡男女主，金嘆真的太有魅力了，李敏鎬演的真好

原文：https://theqoo.net/square/3024141739

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