轮到信源了！PENTAGON信源本月21日将以替代役入伍

CUBE娱乐今（4）公告旗下PENTAGON成员信源即将在本月入伍。

信源将在21日起履行兵役，从当天开始便无活动，由於是服替代役，公司在公告内还请求外界不要打扰他的替代役服务。



完整声明如下：

「您好，这里是CUBE娱乐。首先向喜爱与珍惜PENTAGON的UNIVERSE们（粉丝名）表达感谢。在此说明PENTAGON信源的军队服役行程。」

「信源将在12月21日起履行兵役，服役起便无其他正式活动，特此公告。由於是服替代役，为了使其顺利结束，请勿访视工作地点，只用心意送行和打气。」

「直到PENTAGON信源顺利完成兵役健康回归那天为止，请大家继续支持和喜爱，我司亦会在信源在这段期间不吝惜支援。感谢。」

[공지] 펜타곤 신원 군 복무 일정 관련 공식 입장 안내 pic.twitter.com/3wH6ufUZIy — PENTAGON·펜타곤 (@CUBE_PTG) December 4, 2023

PENTAGON这两个月接连面临成员Yeo One、闫桉、Yuto、Kino、禹奭与洪硕结束合约，不过‎成员信誓旦旦PENTAGON不会解散‎。而信源是继珍虎、Hui与洪硕后第四名入伍的成员，PENTAGON要全员结束军白期还有很长一段时间得等。

▼信源当时也追随队友Kino po出「PENTAGON NAVER DIES ♥」



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻