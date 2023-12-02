韩网热议「服装搭配Sense疯狂的女团」――VIVIZ！造型师根本游戏玩家吧！

VIVIZ（Eunha银河、SinB信飞、Umji严智）本月推出新辑《VERSUS》，先是主打〈MANIAC〉后推〈Untie〉，〈Untie〉造型颇受粉丝、网友赞赏，全因「搭配太好」！

有个专门整理GFRIEND包括VIVIZ服装来源的IG帐号，细心的整理了VIVIZ〈Untie〉的造型单品，转传到知名论坛‎theqoo后引来了大批网友称赞，因为没想到其中有些单品风格前卫根本是「有毒Look」（독기룩，指明显暴露女性身体的服装），组合起来穿在VIVIZ身上却性感与帅气兼备。



「原来组合起来就可以了啊？有点游戏角色的感觉」

「只看右边的话……那种衣服……但组合起来就像是玩家穿的职业衣服」

「超级漂亮」

「集齐后就变游戏玩家的奇迹」

「有Sense的人看单品的眼光好像不一样……真不知道谁会穿那些，原来是这样穿的」

「选了怪东西却搭出超帅超美的样子，搭配天才吗」

「原来有毒Look要层层穿搭啊，我还想说那到底要怎么穿」

「那种衣服改造一下竟然就变成偶像团体的衣服了！每次都觉得神奇」

「搭配绝了，像游戏角色一样，真是的」

VIVIZ新辑《VERSUS》意思是「相对」，传达出VIVIZ在「他人创造的幻想世界」和「自我创造的世界」中苦恼和找寻答案，在美丽但危险、艰难但幸福的瞬间做出选择和决定，让人重新思考真正想要的东西。专辑主视觉采用「像素」、「网页」为元素，〈Untie〉成员们如游戏角色的装扮相当呼应。



最后就看看〈Untie〉原MV和舞台吧！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻