一天衝破百萬觀看！青龍獎演員欣賞NewJeans舞台反應太可愛：趙寅成慈父笑、BIBI激動飆淚、 朴正民高旻示手舞足蹈

青龍獎真的太懂了！專門安排幾部攝影機記錄台下演員門的反應，大家看NewJeans都好像在看女兒匯報演出啊！XDD

KBS電視台上月25日轉播第43屆青龍電影獎頒獎禮，昨日通過YT頻道首次公開女團NewJeans表演時台下演員們的全程反應，立即被網友讚爆！



NewJeans帶來兩首歌《ETA》《Super Shy》，MC柳演錫剛介紹到「怪物新人」四個字BIBI便立即猜到是誰，激動地捂住臉！坐在後排的金宣虎、姜泰柱、金詩恩也很快反應過來，一臉驚喜：



開場時Haerin出現在觀眾席，朴正民開心得高舉雙手，柳承完導演妻子、姜慧貞製作人立即拿出眼鏡戴上XD



高旻示見到Haerin簡直比自己獲獎時更激動，在背後不斷發射愛心：



《ETA》音樂響起演員們紛紛跟著打拍子，安恩真和柳俊烈一臉享受（對不起，小編忍不住想起柳俊烈看朴轸永舞台時的反應...）：



BIBI激動得雙手合十、眼神濕潤還不斷尖叫，令坐在兩旁的宋仲基和洪思彬都被逗笑：



趙寅成和廉晶雅微笑點頭，一副看乖女匯報演出的姿態：



唱到《Super Shy》時不少演員跟著手舞足蹈，朴正民表情含蓄但雙手十分活躍，網：「好像出故障的彈簧玩偶」XD



宋康昊、全餘彬、李炳憲、金善映、朴寶英也看得津津有味：



這支影片公開不到一天就衝破100萬觀看次數，很多人留言表示感謝：「沒想到還有演員fancam！好愛他們的反應」「每個人都好像驕傲的媽咪和爹地在看女兒表演，太可愛啦」「BIBI眼睛要流出蜜來」「BIBI好像我見到心愛藝人的真實反應kkk」「和朴軫永的舞台反應簡直是天壤之別啊」。



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