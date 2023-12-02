「小甜豆」1歲了！孫藝真：「兒子的臉上映出我小時候的模樣，但比媽媽可愛兩億萬倍」

擁有孫藝真和炫彬（玄彬）「超強基因」的「小甜豆」，一定非常、非常可愛～

曾合作電影《極智對決》、電視劇《愛的迫降》的孫藝真和炫彬，於去年（2022年）3月大婚，被網友們稱為「神仙眷侶」；同年11月，孫藝真更生下兩人愛的結晶、兒子「小甜豆」，偶像劇般的情節在現實世界中上演。

孫藝真曾在個人官方Instagram分享「小甜豆」的照片，雖然還沒有公開「露臉照」，但只是腳丫子和‎小手手‎，也吸引網友們熱烈回應：「太可愛了」、「好想看寶寶的小臉，一定可愛爆」、「肉肉的小手和貓貓的爪爪，都想捏一捏」等。

上月（11月）27日，「小甜豆」迎來1歲生日。孫藝真以自己的兒時照取代兒子的照片，謝謝大家的祝福。她還感性表示，記憶中自己小時候的模樣，逐漸和自己的孩子重疊，感覺很神奇，而兒子比自己小時候可愛兩億萬倍。

先前，孫藝真曾在‎節目‎上表示：「（兒子）眼睛和上半張臉像我、下半張臉像爸爸，但據說小孩的面容還會不斷變化」、「現在像我更多一點，更開心了。」也透露「二胎計畫」，雖然還需要考慮，但無庸置疑的是，小孩真的好可愛～

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