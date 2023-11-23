歐尼太拼了！朴敏英為新戲減重至37kg，《和我老公結婚吧》飾演「患癌角色」劇照公開

tvN新月火劇《和我老公結婚吧》今日公開朴敏英第一組劇照，為完美飾演癌症病人角色，居然減重到只有37kg！

《和我老公結婚吧》改編自同名網路小說，講述了目睹摯友和丈夫出軌並被殺害的女人回到10年前，經歷第二次人生，將像臭水溝一樣的命運還給他們並正式開拓自己命運的電視劇。

女主「姜智媛」是一位平凡的韓國女性，夾在無能的丈夫朴敏煥（李伊庚 飾）、看不起自己的婆家、辛苦的職場生活之間，艱難地度過每一天。 她比起自己總是更關心別人，在家在公司都一直忍氣吞聲，然而她不知道的是，周圍的人把她的好意當做自己的權利，將她視為冤大頭。 到最後，她唯一的家人朴敏煥竟然和她唯一的朋友鄭秀敏（宋昰昀 飾）出軌，她自己則在花樣的青春年華罹患癌症。

劇照中，姜智媛穿著病患服裝、戴著帽子，瘦削凹陷的臉頰和蒼白的面色暗示她在艱難的治療和疲憊的生活中即將崩潰。





值得一提的是，朴敏英為了更加完美地詮釋這一角色，狠心將體重減到只有37kg，付出了巨大的努力。 《和我老公結婚吧》製作組表示：「朴敏英在真實地表達癌症患者設定方面付出了很多努力，片場大家都被她的表演驚豔到，她精確地表現了姜智媛在穿越前後的巨大變化，希望大家多加關注。 」



有了朴敏英演技加持，令人更加好奇虛弱得似乎隨時可能倒下的康智媛究竟如何獲得重新開始命運的機會，也更新啊剛看到令人振奮的復仇和甜蜜的浪漫情節。 《和我老公結婚吧》將於明年1月1日首播。

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