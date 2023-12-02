《和我老公结婚吧》明年（2024年）元旦首播！朴敏英、罗人友「高度还原」网漫造型

Line Webtoon《和我老公结婚吧》在台湾也拥有超高人气，剧照和网漫一对比，就更加期待了！

tvN新剧《和我老公结婚吧》改编自同名网路小说，同名网路漫画也拥有高人气，描述目睹挚友和丈夫出轨并被杀害的女人回到10年前、经历第二次人生，将像臭水沟般的命运还给他们，并开拓属於自己命运的故事。由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀、李起光、孔敏贞等主演。

‎首波预告‎相当有意思，令观众联想到近年很火红的恋爱综艺节目。饰演「姜智媛」的朴敏英戴著细边框眼睛、拘谨不安地环视四周，并小声地自我介绍：她和X（前任）是社内情侣，性格内向的她很少跟人见面，唯一主动接近她的人就是X，X成为她唯一的家人。但到了最终选择时间，智媛激动表示：「我不会选择X，因为我被最好的朋友和丈夫杀害了！」

画面闪过穿著病服的智媛把老公（李伊庚 饰）和挚友（宋昰昀 饰）捉奸在床，随后被推倒在血泊中。智媛褪去先前柔弱的气质，眼中只剩憎恶与决绝，暗示她即将展开「以牙还牙」的复仇计划。

（预告可以搭配网漫的宣传片来看，可以感受到剧组用心还原名场面！）







‎为了完美诠释「姜智媛」‎，朴敏英在「癌症患者」设定方面付出极大努力，体重更减到只剩37公斤。她穿著病服、戴著帽子，瘦削凹陷的脸颊和苍白的面色，暗示智媛在艰难的治疗和疲惫的生活中即将崩溃。

（网漫里的姜智媛）







曾主演《月升之江》、《魔咒的恋人》等电视剧的罗人友，则饰演智媛公司的上司「刘志赫」，他将成为智媛重生后的最大帮手。若按照网漫的发展，也能了解到志赫的视角，原来他从很久以前就一直注视著智媛。而「黑框眼镜」俨然成为「部长」志赫的经典造型之一。

（网漫里的刘志赫）

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