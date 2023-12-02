丁海寅有望出演「浪漫喜劇」！等不及《媽媽朋友的兒子》播出先「自給自足」，網友製作他與庭沼珉的動圖

這個組合大家期待嗎～？

丁海寅於2013年出道，今年迎來出道十週年的他，有望首次主演「愛情喜劇」類型，與《海岸村恰恰恰》原版人馬柳濟元導演、慎河誾編劇合作新劇《媽媽朋友的兒子》。該部作品描述希望把出錯的人生進行重啟的女子，與該女子活生生的黑歷史「媽媽朋友的兒子」之間發生的故事。

若確定出演，丁海寅將飾演男主角「崔承浩」，也就是「媽媽朋友的兒子」本人。他是韓國建築界最受矚目的青年建築師，和女主角早在4歲就認識。因為媽媽們的關係而成為「浴池同期」，兩人是在女浴池裡分享香蕉牛奶的關係。

女主角「裴石榴」則有望由庭沼珉有望出演。辭去項目經理的她，目前是位「無業遊民」。她逢考必拿榜首、從小就十分優秀，天生熱情、有活力，順利進入國際大企業，卻因某起事件而離開公司。

<엄마 친구 아들>



정해인X정소민

갯차 유제원X신하은 작감

소꿉친구 로코물 진짜이거지예 pic.twitter.com/PDFGIQdDWO — 람 (@media__lover) November 30, 2023

等不及電視劇播出，已經有網友製作丁海寅與庭沼珉的動圖啦！不曉得各位覺得這個組合如何呢？丁海寅曾在‎「青龍電視劇大賞」‎表示，自己最近很想出演愛情劇；而庭沼珉拍完電視劇《還魂》後，以愛情喜劇電影‎《30日》‎與姜河那「二搭」重返大螢幕，失憶老梗卻能演出新浪漫，搞笑又有共鳴。

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