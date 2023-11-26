朴敏英出演戀綜？《和我老公結婚吧》首波預告「攝影棚採訪」談前任淚目：「我被摯友和老公殺害了！」

看看這採訪背景，熟悉的感覺一下就來了！XD

tvN新劇《和我老公結婚吧》昨日公開第一支預告片，飾演女主角的朴敏英坐到鏡頭前接受感情採訪，畫風像極了這兩年大熱的戀愛綜藝節目。

《和我老公結婚吧》講述一名女子目睹老公和摯友出軌後遭到殺害，隨後穿越回10年前，將這糟糕的命運還給他們並重新開創自己命運的故事。 預告片裡，朴敏英戴著細邊框眼睛、拘謹不安地環視四周，輕聲細語地自我介紹道：「大家好，我是姜智媛。 」



姜智媛眼神閃爍地說她和X是社內情侶，因為她性格內向很少跟人見面，唯一主動接近她的人就是X。 采訪者問X是什麼樣的人， 姜智媛似乎想起美好回憶，臉上浮現隱約的微笑：「我沒有家人，他成了我唯一的家人。 」



但到了最終選擇時間，姜智媛卻突然聲音哽咽淚流滿面，情緒復雜地說：「我不會選擇X。 因為我被最好的朋友和丈夫殺害了。 」



接下來閃過驚人畫面：穿著病號服的姜智媛把老公（李伊庚 飾）和摯友（宋昰昀 飾）捉姦在床，隨後被推倒在血泊中！



采訪室裡的姜智媛這時摘下眼鏡，褪去方才的柔弱氣質、眼中只剩憎惡與決絕，暗示她即將展開以牙還牙的復仇計劃。



之前有報導稱朴敏英為飾演患癌角色而將體重減到37kg、相當敬業，預告片公開後觀眾們再次被朴敏英的演技折服，驚呼她仿佛已成為角色本身！



這部劇《和我老公結婚吧》改編自同名網漫，漫畫原著就有很多粉絲、備受好評，讓人很期待朴敏英歐尼的精彩詮釋！tvN《和我老公結婚吧》將在明年元旦（2024年1月1日）開播、每周更新2集，海外觀眾可通過Netflix收看！



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