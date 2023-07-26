孫藝真公開7個月兒子照片！小肉手萌爆了，好像貓咪爪爪啊

孫藝真公開兒子的照片，吸引了大批網路姨母。

孫藝真通過個人IG公開了暴風成長中的兒子，雖然只1/3側身照，但從寶寶肉乎乎的小手、小腿就能看出孫藝真將他養得很健壯。 寶寶的小手握成拳頭，像個小饅頭一樣，讓人看了很想捏一捏。 她還配上了一張貓咪爪爪照片，和寶寶小手很相似。 照片一公開就引來了韓娛圈不少明星們的留言，孫藝真的好友、女演員宋允兒留言表示：「啊啊啊啊啊！！！怎麼這麽可愛，姨姨好想見寶寶。」 李珉廷也回復：「藝真兒子的小手。」



這還是孫藝真首次公開兒子的照片，雖然網友們沒能看到全貌，但並不妨礙大家踴躍留言，網友們表示：「這也太可愛了吧」、「好想看寶寶的小臉，一定可愛爆了」、「肉肉的小手和貓貓的爪爪，都想要捏一捏」等。

孫藝真和炫彬去年3月大婚，同年11月剩下兒子，產後孫藝真在IG上發文感嘆當了媽媽之後更能感受到孩子的重要性。 炫彬也之前的採訪中提到「開始看到、聽到以前關注不到的事情，想法變得更多、更加慎重，與此同時也感受到了更多的幸福，每次下班回到家都有一種無法用言語表達的幸福。」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞