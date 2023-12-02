「小甜豆」1岁了！孙艺真：「儿子的脸上映出我小时候的模样，但比妈妈可爱两亿万倍」

拥有孙艺真和炫彬（玄彬）「超强基因」的「小甜豆」，一定非常、非常可爱～

曾合作电影《极智对决》、电视剧《爱的迫降》的孙艺真和炫彬，於去年（2022年）3月大婚，被网友们称为「神仙眷侣」；同年11月，孙艺真更生下两人爱的结晶、儿子「小甜豆」，偶像剧般的情节在现实世界中上演。

孙艺真曾在个人官方Instagram分享「小甜豆」的照片，虽然还没有公开「露脸照」，但只是脚丫子和‎小手手‎，也吸引网友们热烈回应：「太可爱了」、「好想看宝宝的小脸，一定可爱爆」、「肉肉的小手和猫猫的爪爪，都想捏一捏」等。

上月（11月）27日，「小甜豆」迎来1岁生日。孙艺真以自己的儿时照取代儿子的照片，谢谢大家的祝福。她还感性表示，记忆中自己小时候的模样，逐渐和自己的孩子重叠，感觉很神奇，而儿子比自己小时候可爱两亿万倍。

先前，孙艺真曾在‎节目‎上表示：「（儿子）眼睛和上半张脸像我、下半张脸像爸爸，但据说小孩的面容还会不断变化」、「现在像我更多一点，更开心了。」也透露「二胎计画」，虽然还需要考虑，但无庸置疑的是，小孩真的好可爱～

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻