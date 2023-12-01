韓劇《非法正義》以暴制惡大結局引發韓國社會深刻激烈討論

由同名原著漫畫改編、「南朋友」南柱赫入伍前最新劇集《非法正義》由開播起劇情刺激緊張程度持續攀升，於今周以最令人動容的結局為這部劇集寫下圓滿結局。

主角儆惡懲奸與惡人飽受折磨的橋段，為韓國觀眾於各種社會問題而造成的日益抑壓真實生活中找到情緒出口，令劇集播放時期的網絡討論度愈來愈高！

南柱赫首度挑戰動作戲 精彩打鬥與出色演技 入伍前以力作為自己演藝之路定下回歸基礎

於人才交替率極度高的韓國娛樂界，「入伍」往往是韓國男演員職業生涯的一大挑戰，為免「軍白期」將人氣一洗而盡，不少演員都會安排於軍役完結回歸後接受演藝上的新挑戰，以全新姿勢示人，憑新鮮感作為再次站穩娛樂圈的注碼。南柱赫卻大膽地將《非法正義》全新角色所帶來的新鮮感提早於「軍白期」初段向觀眾展現！事實證明「南朋友」決定正確，以首次接拍動作戲作為賣點，加上出色演繹以及連串精彩打鬥場口，成功憑《非法正義》男主角「金智勇」一角造成轟動，足以叫各地觀眾期待南柱赫回歸，全網高呼「期待南朋友」!

韓版「蝙蝠俠」主角減去高科技輔助 拳拳肉搏更顯絕望中的最後反抗

能夠得到南柱赫投下前途攸關信任一票的《非法正義》擁有非常紥實的劇本基礎，故事當中的黑暗英雄「Vigilante」( 南柱赫 飾) 隱藏身份對付法律未能懲罰的惡人，與聞名世界的英雄漫畫故事「蝙蝠俠」設定非常相似。其中與「蝙蝠俠」管家「阿福」設定極為相似的「趙江旭」(李浚赫 飾) 以其財力及腦力全力支援「Vigilante」。《非法正義》於「蝙蝠俠」的框架基礎上作出突破，大膽但成功地減去各種高科技道具，突出角色的「人」的感覺，加上設計連場埋身肉搏、拳拳到肉的打鬥場口，比「蝙蝠俠」故事更能表現出劇中世界缺乏「神級英雄」，只有與不公義以血相搏的凡人，成功營造出「Vigilante」於暗處懲罰壞人，從絕望中反彈的大快人心感覺！



Vigilante、警方、惡勢力、傳媒4方廝殺混戰 大幅提升劇本可觀性

能夠營造出絕地反彈的爽快感覺，還要歸功於不同勢力角色設計所編織成的網狀情節結構。由主角「金智勇」所代表的警方、「世律未來資源會長金三斗」(尹敬浩 飾) 所代表的惡勢力、記者「崔美麗」(金素辰 飾) 所代表的新聞媒體，與「Vigilante」四方面互相利用、較勁，擦出火花，將劇力推向高峰，成為劇集爆紅不可或缺的原因之一。



劉智泰激增30磅變成「體能怪物」 李浚赫化身智勇雙全完美助手

除了南柱赫於《非法正義》當中展現出與以往截然不同的演繹而受到激讚，另外兩位演員劉智泰、李浚赫都華麗變身，為劇集增加了不少新鮮感，互相加乘令效果更顯著。其中形象一向斯文的劉智泰，為了完美呈現劇中外號為「體能怪物」的警方搜查隊組長「趙憲」而增重30磅，一洗文質彬彬形象變成狂野肌肉猛男！李浚赫則變身成為智勇雙全的「趙江旭」，以智慧為「Vigilante」完美善後之餘，更會親身落場與「Vigilante」並肩作戰與敵人打鬥，成為升級版「阿福」。



《非法正義》全劇8集現已於Disney+ 獨家上線

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