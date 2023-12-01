韩剧《非法正义》以暴制恶大结局引发韩国社会深刻激烈讨论

由同名原著漫画改编、「南朋友」南柱赫入伍前最新剧集《非法正义》由开播起剧情刺激紧张程度持续攀升，於今周以最令人动容的结局为这部剧集写下圆满结局。

主角儆恶惩奸与恶人饱受折磨的桥段，为韩国观众於各种社会问题而造成的日益抑压真实生活中找到情绪出口，令剧集播放时期的网络讨论度愈来愈高！

南柱赫首度挑战动作戏 精彩打斗与出色演技 入伍前以力作为自己演艺之路定下回归基础

於人才交替率极度高的韩国娱乐界，「入伍」往往是韩国男演员职业生涯的一大挑战，为免「军白期」将人气一洗而尽，不少演员都会安排於军役完结回归后接受演艺上的新挑战，以全新姿势示人，凭新鲜感作为再次站稳娱乐圈的注码。南柱赫却大胆地将《非法正义》全新角色所带来的新鲜感提早於「军白期」初段向观众展现！事实证明「南朋友」决定正确，以首次接拍动作戏作为卖点，加上出色演绎以及连串精彩打斗场口，成功凭《非法正义》男主角「金智勇」一角造成轰动，足以叫各地观众期待南柱赫回归，全网高呼「期待南朋友」!

韩版「蝙蝠侠」主角减去高科技辅助 拳拳肉搏更显绝望中的最后反抗

能够得到南柱赫投下前途攸关信任一票的《非法正义》拥有非常紥实的剧本基础，故事当中的黑暗英雄「Vigilante」( 南柱赫 饰) 隐藏身份对付法律未能惩罚的恶人，与闻名世界的英雄漫画故事「蝙蝠侠」设定非常相似。其中与「蝙蝠侠」管家「阿福」设定极为相似的「赵江旭」(李浚赫 饰) 以其财力及脑力全力支援「Vigilante」。《非法正义》於「蝙蝠侠」的框架基础上作出突破，大胆但成功地减去各种高科技道具，突出角色的「人」的感觉，加上设计连场埋身肉搏、拳拳到肉的打斗场口，比「蝙蝠侠」故事更能表现出剧中世界缺乏「神级英雄」，只有与不公义以血相搏的凡人，成功营造出「Vigilante」於暗处惩罚坏人，从绝望中反弹的大快人心感觉！



Vigilante、警方、恶势力、传媒4方厮杀混战 大幅提升剧本可观性

能够营造出绝地反弹的爽快感觉，还要归功於不同势力角色设计所编织成的网状情节结构。由主角「金智勇」所代表的警方、「世律未来资源会长金三斗」(尹敬浩 饰) 所代表的恶势力、记者「崔美丽」(金素辰 饰) 所代表的新闻媒体，与「Vigilante」四方面互相利用、较劲，擦出火花，将剧力推向高峰，成为剧集爆红不可或缺的原因之一。



刘智泰激增30磅变成「体能怪物」 李浚赫化身智勇双全完美助手

除了南柱赫於《非法正义》当中展现出与以往截然不同的演绎而受到激赞，另外两位演员刘智泰、李浚赫都华丽变身，为剧集增加了不少新鲜感，互相加乘令效果更显著。其中形象一向斯文的刘智泰，为了完美呈现剧中外号为「体能怪物」的警方搜查队组长「赵宪」而增重30磅，一洗文质彬彬形象变成狂野肌肉猛男！李浚赫则变身成为智勇双全的「赵江旭」，以智慧为「Vigilante」完美善后之余，更会亲身落场与「Vigilante」并肩作战与敌人打斗，成为升级版「阿福」。



《非法正义》全剧8集现已於Disney+ 独家上线

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