專業串門子達人《少年時代》任時完：「透過友人得知李秉憲前輩沒那麼歡迎我去他家…」

歌手兼演員任時完常因「將客套話當真」而鬧出笑話，曾合作過的演員河正宇也曾公開這類的趣事，大家總會在見面時說「下次到我家吃飯」，只有任時完認真的問對方「日期在哪一天呢？」，他近期也自曝前輩李秉憲，對於他登門拜訪的感想。

任時完近期登上了申東燁的YT頻道節目，對於自己被封為「專業串門子達人」表示這是他的個性使然，他也提到了前輩李秉憲曾對他說「有空來我家吃飯吧」，而他卻相當認真的跟對方約時間前往拜訪，因此獲得了這樣的稱號。



申東燁說，其實這句「有空來我家吃飯吧」常常被當作一種客套的問候，不過任時完卻把他當真，還一定要吃到這一頓飯。任時完則表示自己真的覺得很難區分什麼是客套話，什麼又是真正的約會。還爆料其實李秉憲對於他這樣的表現感到有些不自在，不過當時他前往李秉憲家拜訪時完全沒有感覺，是後來聽到友人傳達，才知道前輩當時的不自在感受。



申東燁又反問，其實應該不是不自在，而是沒想過有人會真正因為這句話而到他家吃飯吧？任時完說，前輩李秉憲對他來說，是一位懷抱著正確答案的演員，對於自己目前想要精進的演技這領域很有幫助很值得學習，當這樣的前輩說「有空來我家吃飯吧」，任時完不會考慮是客套話還是真實邀約，而是不想錯過這樣的機會。



目前由任時完與李善彬共同演出的《少年時代》也正透過Coupang Play播出中。



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