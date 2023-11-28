《大力女子姜南順》李瑜美終演感想：「因為南順而感到很幸福，再見了南順」

日前剛剛終演並創下自身最高收視率的JTBC週末電視劇《大力女子姜南順》，為觀眾們送上了圓滿大結局，女主角演員李瑜美也表達了自己在拍攝期間相當幸福的感想。

《大力女子姜南順》描述一位家族遺傳擁有怪力以及超靈敏感官的女子姜南順（李瑜美飾），回到韓國與家人相聚後，意外捲入了與毒品流通相關的案件，南順潛入物流等毒品集團旗下組織，一一調查收集相關證據，每次看似面臨危機，總能由刑警康熙植（邕聖祐飾）出面營救，最終也將惡人繩之以法，畫上完美句點，甚至還‎預告了第三季的可能性。



李瑜美也透過了《大力女子姜南順》展現新面貌，全身充滿了開朗正能量，引領著劇情的發展，當她站在康熙植身邊時，也會露出相當溫暖的微笑，加上南順身邊的家人以及朋友交織出的豐富化學反應，讓劇情感覺相當豐富，深受觀眾們的喜愛。李瑜美也完成了漂亮的演技變身。



李瑜美也透過所屬公司表達自己的終演感想，她表示非常感謝觀眾們對《大力女子姜南順》以及南順這個角色的支持與喜愛，希望觀眾們透過這部作品也能得到許多正面的能量，能夠帶給所有堅持收看這部作品到最後的觀眾們幸福的時光，李瑜美本身已經感到相當滿足，她也感謝導演與所有工作人員，因為姜南順讓她感到很幸福，也向這個角色告別。



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