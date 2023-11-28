《與惡魔有約》惡魔神力竟轉移到她身上！機車女金裕貞也抵擋不了顏值超高的沒禮貌惡魔！（EP.1 – 2）

[有雷]《與惡魔有約》終於開播，又高又帥的惡魔宋江到處收買靈魂，無所不能的神力也讓他無往不利，200年不老之身來到現代，陰錯陽差遇見了餐飲集團女代表金裕貞，甚至神力竟然轉移到她身上！

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一位令人聞風喪膽的惡魔，利用天生神力，自古以來到處收買著靈魂，只要與他簽定了契約，10年內保障不愁吃穿，但是當期限一到，惡魔就會收回這個靈魂，使得肉體當場死亡。惡魔來到現代成為了仙月財團理事長，名字叫鄭九元（宋江飾），他認為所有的人類都是低等有瑕疵的生物，習慣說話不講敬語。



未來餐飲集團的女代表都到曦（金裕貞飾）是一位擁有聰明腦力的女強人，11歲的時候不幸失去了雙親，但被未來集團的女主人周天淑女士（金海淑飾）收養，比起自己有血緣關係的兒女們，周女士更信賴更疼愛的是到曦，不過周女士的內心隱藏著與到曦雙親相關的真相，讓她時常告解內心的罪，更是希望到曦永遠不知道這個秘密。



周女士熱衷於幫到曦安排相親，雖然不情願，但到曦仍然去赴約了，誤打誤撞以為相親對象是將高級餐廳包場的九元，被他的帥氣外表電暈，不過九元不講敬語的沒禮貌態度也讓她印象深刻。九元正在搜尋下一個目標的同時，到曦陷入了危險，遭到歹徒綁架，九元向她走去，一彈指以為能夠阻擋綁匪的車衝向兩人，沒想到神力卻無用，九元與到曦雙雙墜落湖水中…原本能獨自逃生的到曦，慌亂中仍拉了九元一把。兩人都被沖到了岸上，但九元手腕上原有的十字架圖案，卻來到了到曦的手腕上！



九元發現自己失去了十字也失去了力量，但只要握住了到曦的手腕，就可以再度發揮神力。於是他找機會黏著到曦，一起成功的回收靈魂。九元正動腦筋想要把自己的能力找回來，又拉著到曦刻意跳到湖水中，讓到曦覺得相當生氣，憤而轉身離開，九元也有些懊悔。



獨自在路上走著的到曦被街上大螢幕播出的新聞畫面給吸引，此時有機車騎士竟朝到曦潑酸攻擊，九元突然出現用身體擋下了酸液，衣服都因此被燒破…惡魔九元是否真心感到自己對不起到曦？還是他打算徹底使出蠱惑人心的魅力？



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