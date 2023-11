時隔4年再與粉絲面對面！DAY6舉辦年末演唱會

樂團DAY6將在12月底在首爾舉辦演唱會。

本次年末演唱會對DAY6與粉絲們來說都有著重要意義,因為是所有成員在完成了軍隊服役和休息期後首次合體的活動。 隊長、主唱兼吉他手晟鎮於去年9月退伍,而偶像團成員中首位KATUSA(駐韓美軍附編韓軍)的Young K於今年4月結束了他的軍隊生活。 鼓手度雲於7月退伍,主唱兼吉他手元弼也於11月27日離開軍隊。 上一次成員們和粉絲面對面舉辦演唱會還是4年前,可想而知年末的新演唱會,無論是成員還是粉絲該有多麼激動。



本場演唱會上DAY6入伍前許下的「我們的故事將繼續下去。 讓我們笑著再次相見」、「以良好的形象回歸,與舞台上的My Day們一起歡快跳躍」承諾將一一兌現。 元弼為了將團隊的「軍隊空白期」最短化,選擇了比陸軍服役時間長約兩個月的海軍,並在退伍前集中使用了約一個月的休假來迅速恢復樂感,希望自己屆時能在粉絲面前展現最佳狀態。

年末演唱會還將首次公開不少表演,這也是引發粉絲們期待的亮點。 DAY6在疫情期間發佈的迷你六輯《The Book of Us: The Demon》和迷你七輯《The Book of Us: Negentropy - Chaos swallowed up in love》中收錄的所有歌曲尚未以團體形式呈現過,而這些都將會在年末演唱會上全部現場向粉絲們展示。

