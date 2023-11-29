时隔4年再与粉丝面对面！DAY6举办年末演唱会

乐团DAY6将在12月底在首尔举办演唱会。

本次年末演唱会对DAY6与粉丝们来说都有著重要意义，因为是所有成员在完成了军队服役和休息期后首次合体的活动。 队长、主唱兼吉他手晟镇於去年9月退伍，而偶像团成员中首位KATUSA（驻韩美军附编韩军）的Young K於今年4月结束了他的军队生活。 鼓手度云於7月退伍，主唱兼吉他手元弼也於11月27日离开军队。 上一次成员们和粉丝面对面举办演唱会还是4年前，可想而知年末的新演唱会，无论是成员还是粉丝该有多么激动。



本场演唱会上DAY6入伍前许下的「我们的故事将继续下去。 让我们笑著再次相见」、「以良好的形象回归，与舞台上的My Day们一起欢快跳跃」承诺将一一兑现。 元弼为了将团队的「军队空白期」最短化，选择了比陆军服役时间长约两个月的海军，并在退伍前集中使用了约一个月的休假来迅速恢复乐感，希望自己届时能在粉丝面前展现最佳状态。

年末演唱会还将首次公开不少表演，这也是引发粉丝们期待的亮点。 DAY6在疫情期间发布的迷你六辑《The Book of Us： The Demon》和迷你七辑《The Book of Us： Negentropy - Chaos swallowed up in love》中收录的所有歌曲尚未以团体形式呈现过，而这些都将会在年末演唱会上全部现场向粉丝们展示。

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