《無人島的DIVA》朴恩斌成名的代價是放棄他！15年前真相浮出水面，蔡鍾協一家人陷入危機！（EP.9 –10）

[有雷]《無人島的DIVA》下週即將送上最終回，朴恩斌距離出道之路越來越近，但也隨著一宗15年前的命案真相被揭開，讓蔡鍾協一家人陷入麻煩。出道在即，朴恩斌被要求與負面新聞切割，蔡鍾協也放手讓她追求夢想。

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基浩（蔡鍾協飾）決定與父親直球對決，找上父親面對面而再度被狂打一頓，只為收集更多父親施暴的證據。滿臉傷痕的他在家人面前假裝喝醉酒摔傷，卻被哥哥秒識破，木河對於這樣的基浩相當心疼，而躲在一旁偷聽的美髮店老闆也有所想法。為了不讓全家人始終生活在不安中，而且謊言依舊是謊言，於是老闆瞞著全家人偷偷向警方自首，並為冒用他人身分這件事情持續協助調查。



木河與尹蘭珠（金孝珍飾）的誤會解開，原來是因為蘭珠曾培養一位男性新人，雖然當時也被看好，但這位新人卻放棄了自己，而屈就為目前公司的經紀人。木河表達自己絕對不放棄的決心，在公司的資料庫中選擇一首歌曲，並且重新填詞與編曲，站上了甄選發表會的舞台。當然她的實力也被大家所認可，尹蘭珠同意與李代表解除「銷售2000萬張唱片，公司股份分我一半」的合約，但前提是尹蘭珠要親自打造木河的出道專輯。



湖水中被發現了一輛車與四副白骨，經查證身分為姜保傑與姜遇學一家人，同時也讓基浩這家人冒用身分的事實被公開，基浩與哥哥采浩都因此離開了工作崗位，全家人都積極配合警方調查。基浩的家暴父親也被偵訊，畢竟他除了家暴以外還犯下許多不同罪行，包含跟蹤徐木河、在大雄車內放虎頭蜂導致車禍等等，雖然他主張只是要見自己的家人有何犯法之處，但警方也表示「家人並不願意見你」，另外也等著甦醒中的大雄來指證他。



蘭珠要求木河，若選擇出道之路，就必須切割與基浩一家人的關係，避免負面新聞影響。聽見這番話的基浩，默默地為木河布置了一個家。木河思考了許久，打包行李離開了美容院的頂樓，當她走到半路卻回頭去拿基浩當時送給她的第一雙鞋，遇見了基浩。基浩送她到新家，並希望她不要再與自己及家人聯繫，如果真的感到辛苦，歡迎回到頂樓。基浩從小到現在都一樣的默默守護木河，衷心祝福她追求夢想。



新聞傳言蘭珠為奪回公司股份，即使不能唱歌還啟用幕後代唱站上舞台，公司開始為新聞滅火，但此時木河卻有不放棄的決心，也讓蘭珠看見她的堅強。



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