【韓網熱帖】俞承豪公開結婚照，韓網友：心臟驟停

男演員俞承豪婚紗照大曝光，驚呆網友。

Theqoo上突然公開了一組俞承豪的婚紗照片，他穿著禮服和新娘甜蜜出鏡。 原來這是男團DAY 6新迷你8輯《Fourever》主打曲《Welcome to the Show》MV中的場景，俞承豪和演員崔熙真扮演了一對新婚夫婦。



看到唯美的婚紗照，網友們紛紛表示：

1. 看到標題嚇死我了，趕快點進來看

2. 承豪的眼神，啊啊啊啊啊啊，快點多拍點浪漫劇吧

3. 我以為他真的結婚了，嚇我一跳

4. 他依舊保存著少年美

5. 一如既往的帥

6. 承豪啊，你可千萬不能結婚啊

7. 第一反應就是《有你真好》（又譯《愛·回家》）的小男孩居然要結婚了???

8. 太神奇了，《有你真好》的孩子居然已經長這麼大了

9. 他是我見過的明星真人中最帥的一個

10. 我還以為又要送走一位帥哥演員呢，嗚嗚嗚嗚嗚

11. Xxx，我真的以為他結婚了，哭著點進來，你現在還不能結婚啊

12. 老公，你不能背著我結婚啊

13. 你不知道我看到題目心跳有多快，幸好不是真的

14. 看到題目嚇一跳，沒想到看完照片更嚇傻了，怎麼已經這麼大了

15. 這女生是不是《大力女子姜南順》裡的假女兒???

16. 沒見過這女生，我以為他真的結婚了，承豪啊，電視劇裡見吧

17. 快去拍劇，要愛情浪漫劇

18. 俞承豪，你這個罪人，快去拍戲

19. 差點心臟驟停

20. 我還在想氛圍怎麼這麼像電視劇，原來真的是啊（MV），幸好只是作品而已

原文：https://theqoo.net/square/3149159323

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞