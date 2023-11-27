九人男團CRAVITY首次澳門開唱！大曬普通話近距離與粉絲互動，世巡最終場完美落幕

由世琳、ALLEN、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太榮、性珉，九位成員組成的韓國男團CRAVITY在出道三年後，日前（18日）首次於澳門開唱並於「澳門百老匯」百老匯舞台舉行，而由萬星國際娛樂文化主辦為一眾LUVITY（CRAVITY粉絲名）帶來首次世界巡迴演唱《WORLD TOUR 'MASTERPIECE'》最終場。九位成員以標誌性歌舞，炒熱現場氣氛，不時與台下粉絲們進行互動，在安歌環節更走到台下與粉絲近距離接觸，以完美的演出為此次世巡寫下句號！

賣力熱唱20首歌曲炒熱現場氣氛

一身紅黑西裝現身的CRAVITY在粉絲尖叫聲下登場，為響應演唱會主題，CRAVITY給現場的LUVITY精選了三首風格強烈的快歌〈Get Lifted〉、〈Baddie〉、〈My Turn〉作為開場舞台，激烈的節奏配合整齊劃一的刀群舞，給首次見面的澳門粉絲送上具感染力和視覺衝擊力的見面禮，而台下的粉絲們亦非常熱情，不停搖晃手中的螢光棒和高呼各歌曲的應援法，現場的氣氛非常熾熱！當日CRAVITY亦首次在世巡中演唱最新的主打歌之一〈Ready Or Not〉，驚喜一浪接一浪！



超近距離與粉絲互動 為刑準慶祝生日

除了使出渾身解數帶來熱烈的歌舞表演外，在演唱會的第二部份CRAVITY就準備了既甜蜜又清涼的舞台，在演唱〈좋아하나봐（Maybe Baby）〉的時候，不停與台下的粉絲互動，對粉絲的要求有求必應，大派愛心與飛吻，更即場做「市場調查」看看粉絲喜歡那種風格的舞台，展現了親民又可愛的形象！



演唱會尾聲的安歌環節中，CRAVITY在歌曲〈A to Z〉的旋律和粉絲的歡呼聲下回到舞台，還突然走到台下與粉絲們互動，超近距離給到場支持的粉絲們表演，以實際行動回應粉絲們的應援與愛！而粉絲們亦趁此次演唱會的機會，為11月30日生日的成員刑準慶祝生日、送上可愛的造型蛋糕，充滿心思的準備不只讓小壽星刑準很感動，其他成員也紛紛表示蛋糕很精緻！



出道三年首次澳門獻唱 大曬普通話

在2020年出道的CRAVITY這次是第一次把演唱會帶到澳門，九位成員都非常興奮，紛紛展示其語言能力，各自準備了不同的普通話問候語與現場粉絲互動，美籍台裔成員ALLEN更表示：「你們的王子來了！」，並甜稱現場粉絲為公主和王子！而韓國成員廷謨和世琳更準備了一整段普通話感言，向現場的粉絲表達最真摯的感謝！不論是強烈的歌舞還是青春活潑的舞台，CRAVITY都以自己的活力感染現場每一位粉絲，賣力地演出為此次的世界巡迴演唱帶來完美的落幕，在彼此心中留下了美好的回憶！



關於CRAVITY

由知名韓國娛樂公司STARSHIP娛樂於2020年推出的男子團體CRAVITY，由世琳、廷謨、宇璸、元進、珉熙、刑準、太榮、性珉，八位韓國籍成員，及美籍韓裔成員ALLEN組成，在同年4月14日推出首張迷你專輯《HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE》正式出道，其官方粉絲名為「LUVITY」。CRAVITY一直活躍於韓國樂壇，早前參與知名韓國綜藝《出差十五夜》展現出過人的藝能感；而在9月11日推出第六張迷你專輯《SUN SEEKER》，首日銷量突破13萬，打破自身最高銷量記錄，人氣勢不可擋。

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