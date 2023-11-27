九人男团CRAVITY首次澳门开唱！大晒普通话近距离与粉丝互动，世巡最终场完美落幕

由世琳、ALLEN、廷谟、宇璸、元进、珉熙、刑准、太荣、性珉，九位成员组成的韩国男团CRAVITY在出道三年后，日前（18日）首次於澳门开唱并於「澳门百老汇」百老汇舞台举行，而由万星国际娱乐文化主办为一众LUVITY（CRAVITY粉丝名）带来首次世界巡回演唱《WORLD TOUR 'MASTERPIECE'》最终场。九位成员以标志性歌舞，炒热现场气氛，不时与台下粉丝们进行互动，在安歌环节更走到台下与粉丝近距离接触，以完美的演出为此次世巡写下句号！

卖力热唱20首歌曲炒热现场气氛

一身红黑西装现身的CRAVITY在粉丝尖叫声下登场，为响应演唱会主题，CRAVITY给现场的LUVITY精选了三首风格强烈的快歌〈Get Lifted〉、〈Baddie〉、〈My Turn〉作为开场舞台，激烈的节奏配合整齐划一的刀群舞，给首次见面的澳门粉丝送上具感染力和视觉冲击力的见面礼，而台下的粉丝们亦非常热情，不停摇晃手中的萤光棒和高呼各歌曲的应援法，现场的气氛非常炽热！当日CRAVITY亦首次在世巡中演唱最新的主打歌之一〈Ready Or Not〉，惊喜一浪接一浪！



超近距离与粉丝互动 为刑准庆祝生日

除了使出浑身解数带来热烈的歌舞表演外，在演唱会的第二部份CRAVITY就准备了既甜蜜又清凉的舞台，在演唱〈좋아하나봐（Maybe Baby）〉的时候，不停与台下的粉丝互动，对粉丝的要求有求必应，大派爱心与飞吻，更即场做「市场调查」看看粉丝喜欢那种风格的舞台，展现了亲民又可爱的形象！



演唱会尾声的安歌环节中，CRAVITY在歌曲〈A to Z〉的旋律和粉丝的欢呼声下回到舞台，还突然走到台下与粉丝们互动，超近距离给到场支持的粉丝们表演，以实际行动回应粉丝们的应援与爱！而粉丝们亦趁此次演唱会的机会，为11月30日生日的成员刑准庆祝生日、送上可爱的造型蛋糕，充满心思的准备不只让小寿星刑准很感动，其他成员也纷纷表示蛋糕很精致！



出道三年首次澳门献唱 大晒普通话

在2020年出道的CRAVITY这次是第一次把演唱会带到澳门，九位成员都非常兴奋，纷纷展示其语言能力，各自准备了不同的普通话问候语与现场粉丝互动，美籍台裔成员ALLEN更表示：「你们的王子来了！」，并甜称现场粉丝为公主和王子！而韩国成员廷谟和世琳更准备了一整段普通话感言，向现场的粉丝表达最真挚的感谢！不论是强烈的歌舞还是青春活泼的舞台，CRAVITY都以自己的活力感染现场每一位粉丝，卖力地演出为此次的世界巡回演唱带来完美的落幕，在彼此心中留下了美好的回忆！



关於CRAVITY

由知名韩国娱乐公司STARSHIP娱乐於2020年推出的男子团体CRAVITY，由世琳、廷谟、宇璸、元进、珉熙、刑准、太荣、性珉，八位韩国籍成员，及美籍韩裔成员ALLEN组成，在同年4月14日推出首张迷你专辑《HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE》正式出道，其官方粉丝名为「LUVITY」。CRAVITY一直活跃於韩国乐坛，早前参与知名韩国综艺《出差十五夜》展现出过人的艺能感；而在9月11日推出第六张迷你专辑《SUN SEEKER》，首日销量突破13万，打破自身最高销量记录，人气势不可挡。

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