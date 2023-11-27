「變態帥」毛泰九後繼有人了！《大力女子姜南順》邊佑錫，他和女主甚至比官配更搭

上一個備受觀眾喜愛的反派，還是《VOICE》中金材昱扮演的「毛泰九」！！！

金材昱扮演的「毛泰九」算是開創了韓劇「變態帥」的先河，殺人時的眼神、表情到動作，再有金材昱的高挑身材和帥氣顏值，直接將角色變態又帥氣的氛圍演繹得淋漓盡致，讓「毛泰九」在反派堆里佔據了一席之地。 「毛泰九」對女主姜勸酒（李荷娜 飾）微妙的情感也很好嗑，這個殺人不眨眼的惡魔卻數次放過了她，似乎她是不一樣的存在，這讓很多喜歡「絕路邪門CP」的觀眾大愛他倆同框。



而最近熱播的《大力女子姜南順》又一次讓觀眾們看到了類似「毛泰九」的角色，變態卻又帥氣到極致的大反派，邊佑錫扮演的柳施吾，他是直播帶貨流通業「杜高」的代表，且是個心理病態者。 7歲被遺棄後，移居俄羅斯，但沒人知道他1歲到35歲間的行蹤和事蹟。 以黑金掌握權力，是個沒有情感又充滿魅力的最強反派，但是卻愛上了女主角大力女子姜南順（李瑜美 飾）。 每一次亮相的柳施吾都是西裝革履，髮型一絲不亂，滿臉一切盡在掌握之中的自信，越看越有魅力。





금손필력 선생님들 짤은 제가 구해올께요

그러니 시오남순 먹게해주세요 타래....

개빨리 이어집니다 (텀블러탈탈털어옴) pic.twitter.com/0D3BIcKnob — 뮤 toretto (@mewtorettoimda) November 21, 2023

面對他人時，柳施吾是個不折不扣的大魔頭，卻只對姜南順一個人低眉順眼，上一秒還在暴怒，下一秒卻因為女主而喜笑顏開，還會對著手機上女主的照片傻乎乎地笑。他倆更有CP屆的黃金公式「身高差」，162cm的李瑜美站在187cm的邊佑錫身邊，看起來很嬌小，畫面很有萌感。



이번 화 시오남순러 마지막 만찬이냐고

류시오함박웃음모먼트를 자꾸 주셔요ㅠ

존나 싸패가 저렇게 웃을 수도 있냐고ㅠ pic.twitter.com/4e2YU5Rq8L — 뮤 toretto (@mewtorettoimda) November 18, 2023

십할 이게 머냐

연애하는 시오남순 실존..

공식에서 아주 정성스럽게 먹여줌

뭐하냐고 묻는 류시오나 셀카 찍어서 보내주는 남순이나

이제 막 연애 시작한 컾흘이세요? pic.twitter.com/C6mPguGakr — 윤 (@eternalrain305) November 18, 2023

邊佑錫對於本次扮演的角色也有獨到的見解，稱：「柳施吾是個為實現自己的目的不擇手段，冷漠且果敢的人，從他身上我感受到了人的多樣性，因為他是個反派，我也努力在眼神、動作上下功夫。 」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞