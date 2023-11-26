《信徒2》車勝元：「全程坐著輪椅彎著腰演出，演到肚子抽筋又呼吸困難！」

演員車勝元接續《信徒》後再度演出續集《信徒2》，依舊飾演同樣的Brian布萊恩一角，而這次的Brian因為之前受到重傷，必須坐在輪椅上，且背部因嚴重灼傷而上半身總是向前彎曲，讓車勝元演到肚子抽筋！

車勝元在訪談中曾提到，去探望病中的叔叔時，醫院患者們時常會發出虛弱呻吟的聲音，而本次他所飾演的Brian因背部嚴重燒灼傷，於是車勝元就自然地演出了大家所看見的虛弱模樣，《信徒2》從第一集的後段接續演出，在首爾龍山站展開的一場大追逐血鬥，飾演警察趙元虎的趙震雄，依舊對Brian窮追不捨，而Brian仍不放棄繼續假扮李先生。



車勝元對於時隔五年才推出的《信徒2》，也義不容辭繼續演出Brian，只為讓這個角色在第二集裡能夠更加完整。但因為嚴重受傷的Brian讓車勝元必須全程彎著腰向前頃來演出，長時間拍攝下來就連呼吸都有點困難，而且肚子都抽筋了，所以必須全程以這姿勢讓他覺得有點辛苦。而車勝元也提到最後一場戲，經過他的提議而讓Brian在畫面中站了起來，不過坐著演出也沒有讓他感到特別辛苦。



《信徒2》中身受重傷的車勝元仍懷有野心，面對「大刀」韓孝周仍保持著自己的步調，運用策略等待機會逆轉情勢，也展現出與第一集當中完全不一樣的Brian車勝元。

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