《信徒2》车胜元：「全程坐著轮椅弯著腰演出，演到肚子抽筋又呼吸困难！」

演员车胜元接续《信徒》后再度演出续集《信徒2》，依旧饰演同样的Brian布莱恩一角，而这次的Brian因为之前受到重伤，必须坐在轮椅上，且背部因严重灼伤而上半身总是向前弯曲，让车胜元演到肚子抽筋！

车胜元在访谈中曾提到，去探望病中的叔叔时，医院患者们时常会发出虚弱呻吟的声音，而本次他所饰演的Brian因背部严重烧灼伤，於是车胜元就自然地演出了大家所看见的虚弱模样，《信徒2》从第一集的后段接续演出，在首尔龙山站展开的一场大追逐血斗，饰演警察赵元虎的赵震雄，依旧对Brian穷追不舍，而Brian仍不放弃继续假扮李先生。



车胜元对於时隔五年才推出的《信徒2》，也义不容辞继续演出Brian，只为让这个角色在第二集里能够更加完整。但因为严重受伤的Brian让车胜元必须全程弯著腰向前顷来演出，长时间拍摄下来就连呼吸都有点困难，而且肚子都抽筋了，所以必须全程以这姿势让他觉得有点辛苦。而车胜元也提到最后一场戏，经过他的提议而让Brian在画面中站了起来，不过坐著演出也没有让他感到特别辛苦。



《信徒2》中身受重伤的车胜元仍怀有野心，面对「大刀」韩孝周仍保持著自己的步调，运用策略等待机会逆转情势，也展现出与第一集当中完全不一样的Brian车胜元。

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