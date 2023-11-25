朴軫永又嚇倒一批明星！青龍獎舞台令宋仲基狂咬手指、柳俊烈眉頭深鎖、D.O. 瞪大眼，網笑翻：「一邊擔憂一邊應援」

昨晚第44屆青龍獎頒獎禮盛大舉辦，表演嘉賓朴軫永一連帶來四首歌曲，不僅台上熱情賣力，台下觀眾的表情也十分精彩，不遜於當年Jackson看到透明塑膠褲的反應XD

朴軫永(JYP)化了妖艷的煙熏妝，一口氣表演4首歌《Sweet Dreams》《When We Disco》《Take On Me》《Changed Man》。 唱完第一首後脫去白色長外套，以紫色蕾絲連體衣繼續表演，視覺效果不凡。 可惜也許因體力有限且沒開ar（沒有背景音，墊音），後半程音準出現微妙瑕疵。



演出結束後李星民上台頒獎，笑著說：「大家可能沒看到台下演員們的表情，但鏡頭全都拍到了，我也通過電視看到了。 請大家一定要確認哦！」台下瞬間響起一陣笑聲，那麼究竟剛才大家都露出了什麼表情呢？



金善映在舞台一開始就張大了眼睛和嘴巴，連拍手都忘記：



柳俊烈皺眉、撇嘴、不斷眨眼、輕輕搖頭，看起來困惑又惋惜。



網友：「大腦在努力理解，但內心拒絕」「好像《請回答1998》裡看德善跳舞時的模樣」。



아 ㅅ발 박진영 라이브 듣는 류준열 표정 pic.twitter.com/aG9K2Kl0FL — 둑배 (@dookbae_) November 24, 2023

宋仲基齜牙咧嘴咬著手指，但仍隨著節奏不斷點頭。重點：後半程一直保持這個pose。 旁邊坐著的BIBI一向是給出很多reaction的類型，這次則緊閉雙唇紋絲不動：



홍사빈 진정한 프로다

송중기ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/edvLDjzXi3 — 도네 (@DqmjnX0) November 24, 2023

D.O.都敬秀瞪大眼睛、忘記閉上嘴巴，拍手的動作也有些僵硬：



網友辣評金瑞亨的表情：「我倒要看看還有什驚喜。 」（feat.緊咬嘴唇的宋仲基）



韓善伙禮貌微笑：



網友也全部忍俊不禁：「朴軫永好像在cosplay《死亡筆記本》的死神」「服裝和演唱全部令人慌亂」「宋仲基和柳俊烈的表情也太透明」「宋仲基還在跟著節拍點頭，他盡力了」「看得出他是一邊擔憂一邊應援」「恭喜柳俊烈誕生了新的meme(梗圖)」「韓善夥表情=我的表情」「看直播時笑到不行，表情管理完全失敗」「 李炳憲宋康昊不愧是大演員」。



小編也忍不住想起4年前朴軫永在MAMA頒獎禮穿透明塑膠褲表演，台下GOT7 Jackson震驚的表情：



但是也有人為朴軫永的勇氣和態度應援，畢竟邊唱邊跳接連四首歌真的不簡單：「之前在青龍獎的表演都反應很好，只是這次嗓子有點嘶啞」「最後大家都在鼓掌歡呼」。



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