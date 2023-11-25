新人女團NewJeans贏過林英雄&BTS防彈少年團稱霸「11月品牌價」榜單！BLACKPINK遺憾掉到十名外
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新人女團NewJeans贏過林英雄&BTS防彈少年團稱霸「11月品牌價」榜單！BLACKPINK遺憾掉到十名外

明星   2023年11月25日   星期六13:46   Mico  

（封面圖源：ADOR、mulgogimusic、BIGHIT MUSIC）

恭喜 NewJeans 奪冠！一起來看看前20名有誰吧～。

出道僅一年多的人氣女團 NewJeans（Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein）在最新11月歌手品牌聲望中排名第一。

韓國企業聲譽研究所在今天（11/25）表示：「根據2023年11月歌手品牌聲譽大數據分析結果，NewJeans 排名第一，林英雄排名第二，BTS 排名第三。」提供了最新的品牌聲望排行榜。
（圖源：ADOR）

韓國商業研究院的具院長表示：「NewJeans 已從時尚偶像成長為在全球擁有高知名度的明星，並拿下了品牌冠軍的寶座。」

▼2023年11月歌手品牌聲譽排名TOP.20：

1. NewJeans
2. 林英雄
3. BTS
4. IVE
5. SEVENTEEN
6. aespa
7. 樂童音樂家（AKMU）
8. Red Velvet
9. (G)I-DLE
10. 金浩中

11. LE SSERAFIM
12. BLACKPINK
13. 李燦元
14. TWICE
15. 英卓
16. IU
17. 太妍
18. 圭賢
19. 成始璄
20. 朴軫永

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