《戀人》劇組有月老護體吧？！ 拍攝1年時間劇組誕生了9對情侶

不得不說《戀人》這劇劇名起得真好，據說全劇組在拍攝期間誕生了9對情侶。

由南宮珉與安恩真所主演的朝鮮虐戀劇《戀人》收視率從開播起就一路瘋漲，最終兩集衝出自身最高收視率，最終也給了觀眾們一個完美的結局。



前兩日教授演員們滿語的檀國大學教授在個人IG限時分享上公開了自己在《戀人》殺青宴上聽到的趣事，稱「愛情之花綻放的我們組的戀人們，剛剛才知道A組就誕生了8對情侶哦。」除此之外，另一攝影組也有一對情侶，A、B、C三組共產生了9對現實CP。

共21集的《戀人》分上、下兩部份播出，拍攝時長長達1年，不少劇組工作成員由於長時間的相處日久生情。 網友們得知這一消息後紛紛表示：「拍攝這麼久，大家一定都很幸福吧」、「在片場的時間那麼長，有人談戀愛是正常的啊」、「完全符合劇名」、「大家相處了一年，可能有人日久生情」、「現場氛圍應該非常好吧」等。



早前人氣劇《請回答1994》也曾爆出過類似的事情，拍攝期間工作人員之中共誕生了11對情侶，申沅昊導演曾表示：「殺青宴上我在喝酒，就看見他們一個個手牽著手過來說『我們交往100天了』。 」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞