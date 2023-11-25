朴轸永又吓倒一批明星！青龙奖舞台令宋仲基狂咬手指、柳俊烈眉头深锁、D.O. 瞪大眼，网笑翻：「一边担忧一边应援」

昨晚第44届青龙奖颁奖礼盛大举办，表演嘉宾朴轸永一连带来四首歌曲，不仅台上热情卖力，台下观众的表情也十分精彩，不逊於当年Jackson看到透明塑胶裤的反应XD

朴轸永(JYP)化了妖艳的烟熏妆，一口气表演4首歌《Sweet Dreams》《When We Disco》《Take On Me》《Changed Man》。 唱完第一首后脱去白色长外套，以紫色蕾丝连体衣继续表演，视觉效果不凡。 可惜也许因体力有限且没开ar（没有背景音，垫音），后半程音准出现微妙瑕疵。



演出结束后李星民上台颁奖，笑著说：「大家可能没看到台下演员们的表情，但镜头全都拍到了，我也通过电视看到了。 请大家一定要确认哦！」台下瞬间响起一阵笑声，那么究竟刚才大家都露出了什么表情呢？



金善映在舞台一开始就张大了眼睛和嘴巴，连拍手都忘记：



柳俊烈皱眉、撇嘴、不断眨眼、轻轻摇头，看起来困惑又惋惜。



网友：「大脑在努力理解，但内心拒绝」「好像《请回答1998》里看德善跳舞时的模样」。



아 ㅅ발 박진영 라이브 듣는 류준열 표정 pic.twitter.com/aG9K2Kl0FL — 둑배 (@dookbae_) November 24, 2023

宋仲基龇牙咧嘴咬著手指，但仍随著节奏不断点头。重点：后半程一直保持这个pose。 旁边坐著的BIBI一向是给出很多reaction的类型，这次则紧闭双唇纹丝不动：



홍사빈 진정한 프로다

송중기ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/edvLDjzXi3 — 도네 (@DqmjnX0) November 24, 2023

D.O.都敬秀瞪大眼睛、忘记闭上嘴巴，拍手的动作也有些僵硬：



网友辣评金瑞亨的表情：「我倒要看看还有什惊喜。 」（feat.紧咬嘴唇的宋仲基）



韩善伙礼貌微笑：



网友也全部忍俊不禁：「朴轸永好像在cosplay《死亡笔记本》的死神」「服装和演唱全部令人慌乱」「宋仲基和柳俊烈的表情也太透明」「宋仲基还在跟著节拍点头，他尽力了」「看得出他是一边担忧一边应援」「恭喜柳俊烈诞生了新的meme(梗图)」「韩善伙表情=我的表情」「看直播时笑到不行，表情管理完全失败」「 李炳宪宋康昊不愧是大演员」。



小编也忍不住想起4年前朴轸永在MAMA颁奖礼穿透明塑胶裤表演，台下GOT7 Jackson震惊的表情：



但是也有人为朴轸永的勇气和态度应援，毕竟边唱边跳接连四首歌真的不简单：「之前在青龙奖的表演都反应很好，只是这次嗓子有点嘶哑」「最后大家都在鼓掌欢呼」。



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