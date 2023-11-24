《12.12：首爾之春》改編真實事件 黃晸玟 鄭雨盛 李星民 金成昀主演

斥資270億打造的年度震撼鉅獻《12.12：首爾之春》（12.12: The Day）（11/22）在韓上映首日便以73.1%的驚人市占率橫掃韓國票房市場，以單日觀影人次20萬3813名的成績，空降韓國票房冠軍，成為韓國下半年票房NO.1！

《12.12：首爾之春》目前累積觀影人次為21萬9445名，累積票房突破20億2千萬韓元（資料來源：KOFIC，截至11月22日），在韓國知名電影網「NAVER」的觀眾評分高達9.39分，知名電影網「DAUM」的觀眾評分高達8.7分，韓國知名電影院「MEGABOX」的觀眾評分9.3分，CGV電影院觀眾滿意度更飆至99%，口碑持續沸騰！

《12.12：首爾之春》在上映前就已連續10日穩占預售率第一名，目前（11/23）即時預售率也持續突破50%，是近期在韓國反應最熱烈的電影！《12.12：首爾之春》集結《綁架影帝黃晸珉》黃晸玟、《獵首密令》鄭雨盛、《財閥家的小兒子》李星民、《緊急迫降》朴解浚、《Moving 異能》金成昀、《D.P：逃兵追緝令》丁海寅、《犯罪都市3》李浚赫等華麗參演陣容，令許多觀眾紛紛盛讚：「終於看到韓國電影的救星了！」、「黃晸玟再次更新自己的人生代表作！」、「這部電影真的瘋了！演技之神們都在這！」、「真是像電影般的真實事件啊！」



改編自真實事件的《12.12：首爾之春》，故事敘述1979年10月26日發生總統遇刺事件後，在首爾迎來新氣象之際，12月12日保安司令官全斗光（黃晸玟 飾）發起政變，動員軍方內部的私人組織，甚至還召回最前線的前方部隊到首爾。被權力蒙蔽雙眼的全斗光（黃晸玟 飾）所帶領的叛軍，以及與其對抗的首都警備司令官李泰信（鄭雨盛 飾）的鎮壓軍之間，一觸即發的9個小時正在流逝，賭上性命的兩大勢力旗鼓相當的對立，將在韓國首都展開最熾熱的戰爭！



《12.12：首爾之春》演員們極度精湛的演技令許多觀眾都十分投入電影中，加上以1979年改變韓國命運的真實事件為題材，因此讓本作在上映首日就掀起一陣觀影熱潮！且《12.12：首爾之春》與2015年11月19日在韓國上映的《萬惡新世界》的首日觀影人次23萬不相上下，韓國媒體都十分期待同樣於11月上映的《12.12：首爾之春》，能打破《萬惡新世界》最終觀影人次707萬的紀錄，為韓國電影界帶來新氣象！年度震撼鉅獻《12.12：首爾之春》12月15日（五）在臺上映！



※《12.12：首爾之春》劇情介紹

★ 韓國票房冠軍！韓國觀眾滿意度高達99%！

★ 改編自韓國近代史真實事件「雙十二政變」

★《南山的部長們》《魔鬼對決》製作團隊斥資270億打造震撼鉅獻

★ 黃晸玟X鄭雨盛繼《阿修羅：正邪頑殺》後再次攜手金性洙導演共創精彩巨作！

★ 影帝李星民X《緊急迫降》朴解浚X《Moving 異能》金成昀熱情重現驚人事件！

★《D.P：逃兵追緝令》丁海寅X《犯罪都市3》李浚赫驚喜演出！

★ 韓國民主歷史上最糟糕的一天…

1979年10月26日發生總統遇刺事件後，在首爾迎來新氣象之際，12月12日保安司令官全斗光（黃晸玟 飾）發起政變，動員軍方內部的私人組織，甚至還召回最前線的前方部隊到首爾。被權力蒙蔽雙眼的全斗光（黃晸玟 飾）所帶領的叛軍，以及與其對抗的首都警備司令官李泰信（鄭雨盛 飾）的鎮壓軍之間，一觸即發的9個小時正在流逝……賭上性命的兩大勢力旗鼓相當的對立，今晚，將在韓國首都展開最熾熱的戰爭！

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