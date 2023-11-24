《12.12：首尔之春》改编真实事件 黄晸玟 郑雨盛 李星民 金成昀主演

斥资270亿打造的年度震撼巨献《12.12：首尔之春》（12.12: The Day）（11/22）在韩上映首日便以73.1%的惊人市占率横扫韩国票房市场，以单日观影人次20万3813名的成绩，空降韩国票房冠军，成为韩国下半年票房NO.1！

《12.12：首尔之春》目前累积观影人次为21万9445名，累积票房突破20亿2千万韩元（资料来源：KOFIC，截至11月22日），在韩国知名电影网「NAVER」的观众评分高达9.39分，知名电影网「DAUM」的观众评分高达8.7分，韩国知名电影院「MEGABOX」的观众评分9.3分，CGV电影院观众满意度更飙至99%，口碑持续沸腾！

《12.12：首尔之春》在上映前就已连续10日稳占预售率第一名，目前（11/23）即时预售率也持续突破50%，是近期在韩国反应最热烈的电影！《12.12：首尔之春》集结《绑架影帝黄晸珉》黄晸玟、《猎首密令》郑雨盛、《财阀家的小儿子》李星民、《紧急迫降》朴解浚、《Moving 异能》金成昀、《D.P：逃兵追缉令》丁海寅、《犯罪都市3》李浚赫等华丽参演阵容，令许多观众纷纷盛赞：「终於看到韩国电影的救星了！」、「黄晸玟再次更新自己的人生代表作！」、「这部电影真的疯了！演技之神们都在这！」、「真是像电影般的真实事件啊！」



改编自真实事件的《12.12：首尔之春》，故事叙述1979年10月26日发生总统遇刺事件后，在首尔迎来新气象之际，12月12日保安司令官全斗光（黄晸玟 饰）发起政变，动员军方内部的私人组织，甚至还召回最前线的前方部队到首尔。被权力蒙蔽双眼的全斗光（黄晸玟 饰）所带领的叛军，以及与其对抗的首都警备司令官李泰信（郑雨盛 饰）的镇压军之间，一触即发的9个小时正在流逝，赌上性命的两大势力旗鼓相当的对立，将在韩国首都展开最炽热的战争！



《12.12：首尔之春》演员们极度精湛的演技令许多观众都十分投入电影中，加上以1979年改变韩国命运的真实事件为题材，因此让本作在上映首日就掀起一阵观影热潮！且《12.12：首尔之春》与2015年11月19日在韩国上映的《万恶新世界》的首日观影人次23万不相上下，韩国媒体都十分期待同样於11月上映的《12.12：首尔之春》，能打破《万恶新世界》最终观影人次707万的纪录，为韩国电影界带来新气象！年度震撼巨献《12.12：首尔之春》12月15日（五）在台上映！



※《12.12：首尔之春》剧情介绍

★ 韩国票房冠军！韩国观众满意度高达99%！

★ 改编自韩国近代史真实事件「双十二政变」

★《南山的部长们》《魔鬼对决》制作团队斥资270亿打造震撼巨献

★ 黄晸玟X郑雨盛继《阿修罗：正邪顽杀》后再次携手金性洙导演共创精彩巨作！

★ 影帝李星民X《紧急迫降》朴解浚X《Moving 异能》金成昀热情重现惊人事件！

★《D.P：逃兵追缉令》丁海寅X《犯罪都市3》李浚赫惊喜演出！

★ 韩国民主历史上最糟糕的一天…

1979年10月26日发生总统遇刺事件后，在首尔迎来新气象之际，12月12日保安司令官全斗光（黄晸玟 饰）发起政变，动员军方内部的私人组织，甚至还召回最前线的前方部队到首尔。被权力蒙蔽双眼的全斗光（黄晸玟 饰）所带领的叛军，以及与其对抗的首都警备司令官李泰信（郑雨盛 饰）的镇压军之间，一触即发的9个小时正在流逝……赌上性命的两大势力旗鼓相当的对立，今晚，将在韩国首都展开最炽热的战争！

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