《首爾之春》在韓上映33日，於平安夜前突破千萬觀影人次！鄭雨盛首度成為千萬演員～

描述韓國雙十二政變秘密的9小時，由真實事件改編的電影作品《12.12：首爾之春》在上映33日後在韓突破了一千萬觀影人次，這也是資深演員鄭雨盛首度進入了千萬演員的行列。

《12.12：首爾之春》在相關機構統計於12月24日上午12點為基準，累積的觀影人次以來到1006萬多名，從剛上映4日就突破100萬，6日200萬，10日300萬，18日600萬，25日800萬，27日900萬到33日正式突破1000萬的大關，也是今年繼電影《犯罪都市3》後的第二部千萬電影，也是繼2019年5月的《寄生上流》後首次登上千萬觀影人次的非續集系列電影作品，創下韓國電影史新紀錄。



演員鄭雨盛在片中飾演著誓死守護首爾的警備司令官李泰信，從1994年出道以來，終於迎來了第一部千萬電影的作品。片中飾演全斗光（煥）的黃晸珉，則是繼2014年《國際市場》跟2015年《辣手神探》後，入手第三部千萬作品，當然這一次黃晸珉也在角色外型設定上做出了非常不同的演出，以禿頭造型演繹，妝感也讓他的五官與臉型與以前看起來非常不一樣。



片中另一位演技派大師李星民，在片中飾演相當有威嚴的參謀總長，展現35年的老戲骨演技，這也是他繼《正義辯護人》之後的第二部千萬電影作品。而在片中飾演一位在大難時逃之夭夭的國防部長，令大家喊打的金義盛則是繼《暗殺》《屍速列車》《雞不可失》後迎來第四部千萬作品。



所有演員們自上映以來為了讓更多人走入影院，也勤跑宣傳行程，與各地觀眾們在影廳裡見面，這段令韓國人心痛的歷史9小時，再度引發話題討論。雖然海外觀眾不一定能體會這段歷史曾帶來的連鎖效應，不過以多位出色演員的呈現看來，也是一部相當具有緊張感的作品，雖然最終根據史實，叛亂的一方獲得了勝利令人遺憾，但正義軍人們自始至終盡忠職守的態度也令人欽佩。《12.12：首爾之春》全台熱映中。



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