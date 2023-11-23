都會劇「溫暖的甜蜜的」宋茜讚陳妍希細心體貼

無論在粉絲圈還是工作團隊均被盛讚，總是帶給大家正能量，被封為「國民陽光」的宋茜，各方面表現都獲得高口碑肯定，日前與大腕級卡司陸毅、陳妍希與經超合作演出年度都會優質好劇「溫暖的甜蜜的」，播出後果然獲得極高迴響

宋茜絲絲入扣的演技，讓粉絲隨著劇情起伏一會兒為她掉淚，一會兒又為她開心，日前百忙中接受LiTV訪問的她，得知作品受到喜愛，她首先感謝劇組與演員齊心合作拍出好劇外，也謝謝所有粉絲的肯定。

在「溫暖的甜蜜的」裡，宋茜與陳妍希飾演閨蜜，兩個角色視對方為「鑽石姊妹」，意旨情誼如鑽石堅硬無法摧毀，延伸到戲外好情誼，到底誰照顧誰比較多？宋茜首先讚賞陳妍希是個敬業認真的好演員，「妍希非常細心體貼，而我則比較屬於熱心腸，拍戲的時候大家其實還是比較專業的，所以也沒有說誰照顧誰比較多，會互相幫助，拍戲的時候互相的配合。」宋茜說。不光講述由友誼，「溫暖的甜蜜的」成為火劇的其中一個點，莫過於就是對女性感情觀上的探討，宋茜認為不是什麼年齡要被侷限做什麼事，對每個人而言，在不同的時間，都會有自己認為最重要的事。當然某個階段也不是只有一件事最重要，所有的事都同等重要，不能忽視。當然，在「溫暖的甜蜜的」中，宋茜飾演的南飛，同時也有一位很好的男閨蜜，因此對於男、女之間有純友誼存在嗎？宋茜認為前提是有沒有把對方當成「備胎」，「有些男、女之間沒有純友誼，原因是在於把對方當成備胎，但我覺得，男、女之間一定是有比較單純的友誼存在。」



「國民陽光」名符其實！宋茜正向風範是被公認的，聊到戲裡因職場被誤會及分別與陳妍希、楊青老師（飾演媽媽）爭吵的戲碼，拍攝過程情緒上有無受影響？宋茜說：「不會，大家都是很專業的演員，沒有就是關係太好吵不下去，從走戲開始，大家會在拍攝前有一些設計，導演也會提出一些要求，會感受我們的情緒。從走戲開始就會進入狀況，然後融入各自角色中，所以對戲是有默契的！大家都非常的認真，非常的專業。」。而在現實生活中，宋茜若遇到被誤會的狀況時，她則說：「對我來說，如果不觸及我的底線，我可以不太在意，但觸及到我的底線，我會據理力爭，我是比較有正義感的人。」，至於吵架上，宋茜則坦言少之又少，「我是一個不喜歡吵架的人，很多事我選擇開開玩笑，然後講開，輕鬆的去解決它，如果一旦到了非常生氣或要吵架的地步，那這件事就不是吵完了就輕易過去的事，可能這件事情對我來說，是一件非常嚴肅的事情」



對於是不少婆婆心中最佳媳婦人選的宋茜，被問到未來理想型，需要具備什麼條件？宋茜表示對另一半沒什麼條件，「我覺得就是順眼，緣分很重要，主要是隨緣不強求，然後也能互相理解，順眼順心順其自然。」，在「溫暖的甜蜜的」戲裡，南飛被家人逼婚，可現實生活中，長輩從未給她這方面壓力，反倒是給了滿滿尊重與空間，因此也讓宋茜能全心致力於演藝事業衝刺，聊到感情觀，對於「女生最終要走入婚姻，為了丈夫、小孩做犧牲」這件事，她也提出看法：「最重要的是看女性自己想要做什麼？有些女性她覺得家庭，孩子，丈夫更重要，回歸家庭會讓她幸福，那這個選擇就是好的。如果是女性是主觀的想要去做這件事情，而不是被動的去做出這個『犧牲』，那應該要尊重每個人的選擇。但如果是被動的犧牲自己，去成全家庭的話，這個女性不會過的開心。無論如何，還是希望大家要選擇自己最開心、對自己最好的方式去生活。」



宋茜的人氣橫跨世界各地，因此讓粉絲都超期待，未來有機會能見到她海外相關見面會行程，聽到大家的想念，宋茜也立刻回應：「有機會的話，當然想跟大家見面，要再次感謝所有粉絲對我的支持和喜愛，希望大家繼續支持我吧！我也希望未來有更好的作品，或者是舞臺給大家呈現，希望有機會可以跟海外的粉絲見面吧。」。最強卡司號召，由宋茜、陸毅、陳妍希與經超主演，年度都會優質好劇「溫暖的甜蜜的」，LiTV整套免費收看網址：https://reurl.cc/V4qrdY ，或更多詳情請上LiTV粉絲團：https://www.facebook.com/LiTVfans/ 查詢。

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