Netflix《京城怪物》劇情，角色介紹 及 主演們分享角色心得與期待！

《京城怪物》講述1945年春季的「京城」（首爾的前稱）呈現一個活在京城為生活努力的人們極力面對生存挑戰，以及奮力對抗如怪物一般貪婪的故事。

《京城怪物》故事背景

故事背景設定於1945年的京城，這是一個神秘而充滿謎團的城市。在這座城市中，有一座被稱為「甕城醫院」的神秘地方，裡面藏著許多不為人知的秘密。同時，還有一名神秘的企業家，同時身兼當舖老闆，他背後有著不為人知的動機和目的。而另一方面，也有一名偵探，他專注於揭開這些謎團和秘密的真相。在這個故事中，他們一同努力奮戰，為了生存和正義而戰。他們必須面對一種由人類貪婪所產生的怪物，這個怪物不僅威脅著他們的生活和安全，也象徵著人性的黑暗面。他們必須齊心合力，面對這個怪物。



角色介紹：

朴敘俊飾演張泰尚，京城中的金鈺堂當舖老闆

《京城怪物》中，朴敘俊飾演張泰尚，是為京城中「金鈺堂當舖」的老闆，是京城中最富有，同時擁有全京城最重要消息的來源，是最有影響力的人物之一。

朴敘俊因出演《梨泰院Class》、《金秘書為何那樣》以及現正熱映的《驚奇隊長2》/The Marvels 2而聞名



韓韶禧飾演充滿決心的偵探尹采玉

而以驚悚劇《以吾之名》走紅的韓韶禧，於《京城怪物》飾演充滿決心的偵探尹采玉，角色是以完成不可能任務而聞名的偵探，她以尋找失蹤人口的傑出能力而聞名，不論對方是生是死，尹采玉皆能完成任務。韓韶禧曾出演《以吾之名》與《無法抗拒的他》以及BTS柾國的熱門單曲《Seven》的MV。



金秀炫、金海淑、趙漢哲和魏嘏雋等黃金演員陣容

除此之外，其他配角陣容包括「全球明星」金秀炫，曾參與（參與《怪獸與葛林戴華德的罪行》和《復仇者聯盟2：奧創紀元》）而聞名，金秀炫將飾演前田雪子，飾演一位神秘的貴族女性角色。有著「國民媽媽」稱號的資深女演員金海淑將扮演金鈺堂當舖的管家蘿月氏。另外，還有在《屍戰朝鮮》中出演的趙漢哲以及在《魷魚遊戲》、《小女子》中有出色表現的魏嘏雋，也皆在《京城怪物》的黃金演員陣容當中。



預告內容：海報中的士兵們身穿防護衣，戒備著什麼事物，激起觀眾對《京城怪物》的期待和好奇心

兩人將攜手深入探索1945年神秘而動盪的世界中。預示了「1945年，京城某間醫院，人類與怪物，勢不兩立。」朴敘俊與韓韶禧兩人手持步槍，互相對視，將共同面對眼前的未知事物。



海報中所展現的，1945年的甕城醫院中的神秘氛圍，以及士兵們身穿防護衣所戒備的事物為何，更加激起全球觀眾對於《京城怪物》的期待，也對於朴敘俊、韓韶禧兩人將會有什麼樣的遭遇與發展，感到更加好奇！朴敘俊與尹采玉兩人間的化學反應將成為《京城怪物》最大亮點，呈現新一代為了生存而努力奮戰的故事。



《京城怪物》由知名編劇姜銀璟和導演鄭棟允打造，融合了歷史謎團和懸疑劇情等元素

本劇由知名編劇姜銀璟（《浪漫醫生金師傅》和《家人之間》）編寫劇本，由鄭棟允（《金牌救援隊：Stove League》）執導。《京城怪物》融合歷史謎團、扣人心弦的懸疑劇情與令人惴惴不安等元素，加上超級堅強的演員陣容，讓《京城怪物》成為2023年底的必看韓劇，接續的第2部一起迎接2024年的到來。《京城怪物》第1部12月22日正式上線！



《京城怪物》預告影片：



除此之外，五位主演更分享自己對於角色的心得與對《京城怪物》的期待：

朴敘俊（飾演 張泰尚）: 「外觀是張泰尚的一種表現手段。我在片場，就只是張泰尚。不過多虧了韓韶禧，我相信我們兩人的組合，能互相加成。」

韓韶禧（飾演 尹采玉）: 「尹采玉的外表，雖然看似堅強，但在她的內心深處壓抑著許多情感。我竭盡全力用最細膩入微的方式呈現泰尚進入采玉心房的過程。」

金海淑（飾演 蘿月氏）: 「蘿月氏女士對泰尚來說就像家人一般，是保護『金鈺堂』的強力支柱。她既有著管家的溫柔和謹慎，同時又有著剛毅的魅力。」

趙漢哲（飾演 尹重遠）: 「在尹重遠與張泰尚兩人聯手一起潛入甕城醫院時，他敏捷的動作和老練眼神所綻放的光芒為《京城怪物》增添了更多穩重感。」

魏嘏雋（飾演 權俊度）: 「權俊度對於自己父親屬於親日派而感到羞愧，而他同時為了獨立而孤軍奮戰。他以堅定的信念和高亢的鬥志，證明了他非凡的存在感。」



《京城怪物》影集資訊

導演：鄭棟允

編劇：姜銀璟

主演：朴敘俊、韓韶禧、金秀炫、金海淑、趙漢哲、魏嘏雋

製作公司：Story & Pictures Media、Kakao Entertainment

聯合製作：Studio Dragon

發行：Netflix

上線日期：

第1部 前七集：2023年12月22日

第2部 最後三集：2024年1月5日

觀賞連結：www.netflix.com/GyeongseongCreature

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