金世正爆炸性發言：實力對女團來說並不重要！網友：她說的好像也有道理

偶像團的實力到底重不重要一直都是亙古不變的議題。

最近I.O.I、gu9udan成員金世正的一番發言引發了廣大網友的圍觀和討論。 她作為SBS女團選秀節目的《Universe Ticket》 的導師坐在了評委席上，在練習生表演完之後，金世正這樣說道：「 我覺得對於女團來說，實力並不重要，但是你不能在舞台上展現這種實力，也不能被大家發現你是這種實力，（為了掩飾實力的不足）就需要努力練習，這才是愛豆。 即使有不足，也要好好完成舞台才對，哪怕是只有20秒表演時間的成員，這20秒內你不能讓大家發現你是這樣的。 」



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"김세정이라서 할 수 있는 말이다

이미 다 증명해낸 사람이라서"

"역대 오디션 프로그램에서 들어본 심사평중 가장 와닿는 심사평이었습니다"https://t.co/6KWiipX05F pic.twitter.com/2IYf5DjVoF — 다담 (@dda_ddam) November 22, 2023

一開始的那句「女團不需要實力」令所有人震驚，但之後的解釋獨有一番見解，也引發了韓網的熱烈討論，有人贊同，表示「對，有良心的話就不要在舞台上被發現」、「 這種隱藏不足的實力也算是實力的體現了，完美地完成了任務，讓人想到了女愛豆被罵實力不足時，就有粉絲維護為什麼要辱駡又漂亮又年輕的人」、「大實話，只要你完美展現舞台就行，很會唱live和唱功很好是兩碼子事」、「我同意，只要你別為發現就行」、「確實，沒有什麼是完美的」、 「有一個主唱掌控就行了，其他人不需要那麼大的實力，讓她們好好出道，好好消化自己的部份就行了啊」等；也有不少網友持反對意見，稱：「對愛豆也太寬容了吧，沒到及格線的話就應該沒淘汰」、「當然得有實力才行啊，完全不想把唱live跑調的愛豆當作正兒八經的歌手」、 「好好消化自己的部份其實是需要實力的，沒實力怎麼可能不被發現，最後還是得有一定程度的實力才行吧」等。

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