离开CUBE的BTOB李昌燮与Fantagio签约！亲笔信告知粉丝：「团体活动优先，成员们也会有好消息」

22日，Fantagio 方面表示：「在与李昌燮进行深入对话和讨论后，最终签订专属合约。爲了让李昌燮在多种体裁中活跃活动，我们将全力支持他。」

虽然经纪公司有所改变，但 BTOB 的组合活动仍会继续。Fantagio 也表示：「李昌燮对组合活动有著坚定的意志，为了今后组合活动能够优先进行，将会协调并支援。」

李昌燮当天也在自己的 IG 上传手写信，向粉丝们传达与 Fantagio 签约的消息。他说：「经过深思熟虑之后，我决定在 Fantagio 公司开始了新的旅程。成员们也会马上传来好消息的，请再稍等一下。」



接著，他补充道：「我们会永远在一起，所以请不要担心。以后也会把团体活动放在首位进行活动，还有正在计划的活动，希望大家以后也能多多支持和喜爱。还有对我的选择给予支持的成员们，非常感谢、爱你们，以后也要一直在一起。」表达对成员们的爱意。

而 BTOB 今年与 CUBE 娱乐讨论第二次续约，但最终未能续约，成员们也离开一起合作11年的 CUBE。CUBE 方面当时表示：「虽然CUBE和BTOB的缘分很遗憾在这里结束了，但是我们会真心支持拥有无穷无尽可能性的BTOB成员们的新成长和闪耀的未来。」



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