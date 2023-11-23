將在12月入伍！BTS防彈少年團「黃金忙內」柾國寫信給粉絲們：「回來後，會以更加成長的樣子站在舞台」

BTS防彈少年團柾國（楨國）22日在粉絲溝通平台 weverse 上留言說：「大家應該都知道消息了，所以給大家寫一封信吧！」並給阿米（官方粉絲名）寫了信。

柾國說：「即將到來的12月我將開始新的旅程，爲了服兵役會暫時離開了大家。給大家傳達這個消息的同時，一方面心情沉重，另一方面又想起了和阿米們的珍貴回憶，心裡很溫暖。到現在為止和大家在一起的所有時間，都是我人生中最閃耀的瞬間。」



他接著說：「在服兵役期間，說出讓大家等待的我話，是很慎重的一件事，1年6個月是一段很長的時間，所以不能說自私的話。但是回來後我承諾我會在原來的位置上，以更加成長的樣子站在舞台上。」最後，他補充說：「等待著再次一見面、展開新的篇章的那一天，我會深切地思念著大家。不要生病、要健健康康的，我愛你們。」



22日上午，BTS防彈少年團的所屬公司 BIGHIT MUSIC 方面表示：「RM、智旻、V、柾國開始了為兵役義務的履行開始相關程序，正在為兵役義務的履行做準備。」至此，繼去年12月入伍的 Jin、4月入伍的 j-hope 、9月作爲社會服務要員開始代替服役的 SUGA 之後，全體成員將履行兵役義務。而BTS防彈少年團的目標是在2025年下半年以完整體活動。



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